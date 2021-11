23-11-2021 Cultura.- Jeremy Renner regresa como Ojo de halcón en Disney+: "Me siento el abuelo del Universo Marvel". Jeremy Renner ha interpretado a Clint Barton en el Universo Cinematográfico Marvel durante más de una década. Ahora, el intérprete retoma su mítico personaje en la serie Ojo de halcón (Hawkeye). Disney+ estrena en exclusiva los dos primeros episodios de la nueva ficción de Marvel Studios este miércoles 24 de noviembre. CULTURA MARVEL STUDIOS



Pero en sus nuevas aventuras en Disney+ Clint Barton no está solo. Kate Bishop, una joven superheroína interpretada por Hailee Steinfeld, acompaña a Ojo de Halcón en la nueva serie basada en en uno de los personajes fundadores de Los Vengadores. "Hailee vino muy preparada, ella estaba lista. Es asombroso. Es bastante triste que me haga sentir viejo el ver llegar a mucha gente nueva y ver cómo otros muchos se marchan. Soy como un abuelo. Es terrible", manifestó Renner entre risas en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba CulturaOcio.



"La relación entre Barton y Bishop es de amistad, una amistad maravillosamente complicada y todo este tipo de cosas. Puedes ponerle todo tipo de etiquetas. Creo que es una relación realmente dinámica. Estoy emocionado de verlo todo", continuó el actor.



SIN NECESIDAD DE PRUEBA DE CASTING



Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reveló por su parte que Hailee Steinfeld no necesitó hacer una audición para el papel de la arquera Kate Bishop. "Ella era el prototipo perfecto para el personaje. Fuimos muy afortunados de que Hailee qusiera hacer el papel porque teníamos el presentimiento de que sería fantástica. Y lo es", explicó.



La actriz Vera Farmiga interpreta a Eleanor Bishop, la madre de Kate. La intérprete se mostró muy feliz de formar parte del Universo Cinematográfico Marvel. "Me encanta el tiro con arco, sin duda alguna. Yo soy una arquera. En mi primer trabajo como actriz interpreté a una arquera junto a Heath Ledger en una serie llamada Roar. Soy buena en eso, para ser honesta", contó la guapa intérprete, quien asegura que también le atrajo del proyecto "la relación maternal tan delicada y compleja con la hija".



Ojo de Halcón de Marvel Studios es una nueva serie ambientada en Nueva York dos años después del Lapso, el regreso cinco años después a la vida de la mitad de la población del universo después de que Thanos los hiciera cenizas en Vengadores: Infinity War. El ex-Vengador Clint Barton, alias Ojo de Halcón (Jeremy Renner), tiene una misión aparentemente simple: reunirse con su familia en Navidad. Pero, ¿lo conseguirá?



Tal vez con la ayuda de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una súper heroína. Ambos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño.



Los actores Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James y la debutante Alaqua Cox completan el reparto de Ojo de Halcón. La serie está dirigida por Rhys Thomas y el dúo de directores Bert y Bertie. Hawkeye se enmarca dentro de la fase 4 del UCM, cuya próxima cita será en los cines con el estreno de la esperada Spider-Man: No Way Home, cinta producida por Sony y Marvel Studios y protagonizada por Tom Holland y Benedict Cumberbatch.