Coronavirus.- Estados Unidos desaconseja viajar a Alemania y Dinamarca por el aumento de los contagios de la COVID-19

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Estados Unidos han desaconsejado este lunes viajar a Alemania y Dinamarca debido al aumento de los contagios de la COVID-19 en ambos países europeos.



El Departamento de Estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha emitido alertas al marcar a los países en el nivel 4 de riesgo por la pandemia.



"Evite viajar a estos destinos. Si debe viajar, asegúrese de estar completamente vacunado", reza el aviso de los CDC, mientras que el Departamento de Estado pide que "no viajar" a estos territorios "debido al COVID-19".



Un total de 75 lugares, entre ellos Bélgica, Croacia, Hungría, Austria y Países Bajos, forman parte del nivel 4 de riesgo por la pandemia, lo que indica que tienen una incidencia de más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días, informa el medio estadounidense 'The Hill'.



La canciller en funciones de Alemania, Angela Merkel, ha admitido este jueves que la situación por la pandemia es ya "dramática" en el país y que las restricciones que están actualmente en vigor "no son suficientes", por lo que podrían adoptarse nuevas medidas en los próximos días en línea con la senda emprendida ya por otros países de Europa. Alemania acumula más de 5,3 millones de contagios y 99.000 fallecidos.



Por su parte, Dinamarca ha experimentado en la última semana un incremento de casos, con alrededor de 4.000 infectados al día. Los daneses tienen que presentar el certificado de vacunación para ingresar en instalaciones como bares o restaurantes desde hace un par de semanas, una medida impuesta dos meses después de haber levantado todas las restricciones. El país acumula unos 450.000 casos y 3.000 muertos.