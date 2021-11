Comienza la audiencia preliminar del caso de los papeles de Panamá

Fotografía de archivo en la que se registró al abogado y socio fundador del bufete Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, vinculado al denominado caso de los "papeles de Panamá". EFE/Alejandro Bolívar

Ciudad de Panamá, 22 nov (EFE).- Un tribunal panameño dio inicio este lunes a la audiencia preliminar del caso de los "papeles de Panamá", que decidirá la petición de llamamiento a juicio de la fiscalía para cerca de medio centenar de acusados por blanqueo de capitales.

En este primer día de audiencia, que tiene lugar en el vetusto Teatro Balboa, comparecieron 44 de los 54 imputados, tres de ellos de manera virtual, y transcurrió con la lectura de la vista fiscal que tiene más de 600 paginas, informó el Órgano Judicial (OJ) y la fiscalía.

La asistencia legal estuvo a cargo de 24 abogados y un defensor público, además de 11 defensores públicos designados por el tribunal con el fin de que ejerzan la representación legal de los imputados ante la eventualidad de que no asistan sus abogados particulares.

En la fase de incidencias previas, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, resolvió 16 incidentes de prescripción de la acción penal presentados por la defensa, de los cuales se admitieron 9 y se negaron 7, "quedando ahora la causa con 45 imputados", señaló un comunicado del OJ.

Además, se denegaron dos incidentes (peticiones) de nulidad, así como la solicitud de un proceso abreviado ante la ausencia de varios de los imputados.

Este proceso por blanqueo de capitales arrancó a partir de las publicaciones a nivel mundial de una investigación periodística que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras realizadas a través de miles sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público de Panamá (MP).

Es así que a través de la utilización de esquemas societarios y financieros se ocultaron "activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares", según la investigación.

Del cúmulo de hechos descritos, de acuerdo con este documento del MP, "resaltó el caso de ex directivos de la multinacional Siemens que a principios de la década anterior manejaron cajas negras utilizadas entre otros para sobornos por la obtención de contrataciones, los cuales fueron manejados con la colaboración del grupo MF (Mossack Fonseca)".

Esta situación fue corroborada a través de información financiera recabada a nivel local y con la colaboración internacional con la República Federal de Alemania, según el MP.

También se investigaron dineros vinculados a actividades ilícitas realizadas en Alemania y con los que se compró inmuebles en Panamá por 8.378.459,05 dólares, los cuales fueron aprehendidos.

Jürgen Mossack y su socio Ramón Fonseca Mora acudieron a la audiencia preliminar, pero no ofrecieron declaraciones a los periodistas.

El 3 de abril de 2016 salió la investigación periodística fruto de la filtración masiva de documentos del bufete Mossack Fonseca, que probaban la existencia de 214.000 compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos y otras figuras públicas.

La fiscal segunda superior contra la delincuencia organizada, Isis Soto, dijo hoy que en un allanamiento a esta firma en 2016 se incautó una base de datos de la que se extrajeron "muchos elementos probatorios que acreditan el hecho punible y la vinculación de las personas".