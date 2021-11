Colombia.- Guterres constata "de primera mano los logros de paz" en Colombia junto a Duque y 'Timochenko'

23-11-2021 El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de Colombia, Iván Duque, durante su visita a Antioquia. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha constatado "de primera mano los logros de paz" en Colombia junto al presidente colombiano, Iván Duque, y el ex comandante de las ya extintas FARC y líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', en el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz. POLITICA TWITTER / ANTÓNIO GUTERRES



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha constatado "de primera mano los logros de paz" en Colombia junto al presidente colombiano, Iván Duque, y el ex comandante de las ya extintas FARC y líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', en el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz.



Guterres se encuentra de viaje en el país latinoamericano, y como primera parada se ha desplazado hasta Llano Grande, un predio de la localidad de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, una "muy simbólica", ya que se trata de uno de los 32 departamentos del país que sufrió de forma más severa los impactos de los 50 años de conflicto. Se estima que hasta el 80 por ciento de la población estuvo afectada por el conflicto.



De hecho, Guterres ha considerado Antioquia "un laboratorio de paz". "Expreso satisfacción por estar en Llano Grande y constato de primera mano los logros de la paz", ha agregado el máximo representante de Naciones Unidas, que ha visitado el taller de confecciones del pueblo. También ha hablado con un grupo de excombatientes.



Guterres ha alabado a la localidad y a otras de la zona "como ejemplo de integración y reconciliación por recibir a los excombatientes con los brazos abiertos y normalizar la vida democrática". "Esto muestra verdaderas cualidades humanas de colectividad, generosidad, esperanza y coraje para construir un futuro mejor", ha agregado el secretario general.



Cinco años después de la firma del acuerdo de paz que puso fin a 50 años de conflicto en Colombia, Guterres ha señalado que "la paz no viene de un día para el otro. Cuesta trabajo construirla, cuidarla, sostenerla".



"Se da una paradoja: el objetivo de la paz es que no haya enemigos en una sociedad, pero desafortunadamente hay enemigos de la paz", ha lamentado. Desde el 2017, solo en el departamento de Antioquia se han registrado 30 homicidios y cuatro desapariciones, en su inmensa mayoría de hombres.



En toda Colombia, el número de asesinatos se eleva a 303 excombatientes y el de desapariciones a 25, mientras que el de defensores de los Derechos Humanos y líderes sociales es de 477 personas, según cifras ofrecidas por la ONU. Por eso, Guterres ha señalado que "garantizas su seguridad es vital para consolidar la paz".