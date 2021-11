AMP.- Venezuela.- Guaidó acusa a Maduro de "maquillar" una apertura en las elecciones, en las que "no tiene mayoría"

Asevera que "no es momento de peleas entre partidos" y llama a iniciar una "fase de reconstrucción de la alternativa democrática"



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha arremetido este lunes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras las elecciones regionales celebradas este domingo, para acusarle de tratar de "maquillar una supuesta apertura" y finalmente no lograr "ni siquiera tener una mayoría".



En un discurso pronunciado después de que el órgano electoral otorgará la mayoría al 'chavismo', Guaidó ha lamentado que "Venezuela amanece en dictadura, con un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad, con 94 por ciento de pobreza, continúa con un régimen que pretende ganar legitimidad".



No obstante, "Maduro sigue siendo ilegítimo", mientras que "hay una clara expresión de los venezolanos, y es lo que nos une a nosotros, a los que decidieron participar y a los que no", ha agregado, para insistir en que es "evidente la necesidad de unificación y de articulación de todos los factores para enfrentar al régimen venezolano", recoge 'El Nacional'.



"No es momento de peleas entre partidos, no es momento de peleas entre egos de liderazgos políticos. Es momento de reflexión, de unidad y de trabajo por los venezolanos y para los venezolanos", ha aseverado en un discurso compartido en sus redes sociales.



Así, Guaidó ha apuntado a la necesidad de iniciar una "fase de reunificación y reconstrucción de la alternativa democrática" en el país, que sea capaz de "asumir las responsabilidades que se tengan que asumir" en busca de solucionar la "crisis" que atraviesa Venezuela.



Además, el líder opositor ha subrayado que Maduro ha "secuestrado" a los partidos políticos en el marco de los comicios, pese a lo cual "hubo un silencio claro de los ciudadanos". "Nos quisieron arrinconar en un falso dilema de votar o no votar", ha considerado, en referencia al llamamiento a la abstención por parte de la oposición, que no consideraba legítimas las elecciones.



"Queremos elegir y por eso vamos a insistir en la necesidad de un acuerdo integral, que tiene como primer punto en su agenda la discusión de garantías políticas y electorales, porque no existen en Venezuela", ha acusado, ya que, según ha explicado, el Gobierno de Maduro "ha amenazado a los observadores internacionales".



Guaidó ha remarcado que las cifras arrojadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), "tutelado por la dictadura", no otorgan una mayoría al oficialismo, que ha "tratado de hacer ver un tipo de apertura" por la presencia de observadores internacionales, pero que a día de hoy "continúa siendo ilegítimo".



"Ayer hubo una clara expresión de los venezolanos para salir de la dictadura. Eso es lo que nos une como país, a los que participaron en ese proceso y los que no, y que además acompañan nuestros aliados", ha apuntado.



Es por esto que, finalmente, Guaidó ha puesto en valor a todos aquellos que en las elecciones de este domingo han logrado "arrebatar espacios a la dictadura".



"A todos el llamado es a luchar juntos por elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Nosotros no vamos a capitular ni darle ningún tipo de reconocimiento a la dictadura. Es momento de una ruta común para salir de la tragedia", ha zanjado.



Según los resultados del CNE al 99,2 por ciento escrutado, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha hecho con 18 de las 21 gobernaciones del país que ya han acabado su recuento.



Por su parte, Maduro ha defendido que, con "todo el mapa claro y dibujado", el 'chavismo' ha cosechado una "buena victoria", antes de apelar al diálogo y destacar la necesidad de "continuar aprendiendo del pueblo" y "rectificando errores" para "buscar soluciones".