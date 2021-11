1-2. Una obra de arte de Lewandowski abre el camino al triunfo del Bayern

EFE/EPA/OLEG PETRASYUK

Redacción deportes, 23 nov (EFE).- Un gran gol de chilena de Robert Lewandowski abrió el camino a la victoria del Bayern por 1-2 ante el Dinamo de Kiev, en un partido que para el equipo bávaro solo tenía un valor estadístico pero en el que necesitaba mostrar una reacción tras la derrota en la Bundesliga por 2-1 ante el Augsburgo.

El Bayern llegó a Kiev con varias bajas. Las más importantes eran las Dayot Upamecano, por sanción, y las de Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Niklas Süle, en cuarentena.

Las bajas de Kimmich y Gnabry, además, generaron intranquilidad en el equipo debido a que su cuarentena se debía a que hasta ahora se han negado a vacunarse y tuvieron contacto con infectados. Eso ha creado una discusión pública e incluso se ha llegado a hablar de una grieta en la plantilla.

No obstante, en la primera parte se notó poco la presunta crisis de la que había empezado a hablarse.

El Bayern asumió las condiciones difíciles de un césped en mal estado por la nieve. Se apoderó de la pelota y en el minuto 14 se puso con ventaja con el golazo de chilena de Lewandowski.

La jugada la inició Leon Goretzka con un balón cruzado al área. Kingsley Coman lo recibió, atrajo la marca de tres hombres y lo tocó atrás, donde Benjamin Pavard lanzó un centro que rebotó y quedó en Lewandowski, que definió con una chilena acrobática.

En el momento del centro de Pavard el Bayern tenía cinco jugadores en el área contraria, algo típico en los planes del entrenador Julian Nagelsmann.

El Dinamo tuvo una buena fase y estuvo a punto de empatar en el minuto 29, cuando el balón pegó en un poste tras una pifia de Manuel Neuer, que dejó pasar un pase de Goretzka.

También hubo una jugada que pudo ser penalti a favor del Dinamo, pero en el minuto 42 llegó el segundo gol del Bayern.

El Bayern empezó a circular la pelota en el centro del campo. Corentin Tolisso lanzó un centro al área, Thomas Müller fue hacia el balón, dio un salto abriendo las piernas para que la pelota alcanzara el segundo poste y Coman marcó con la pierna derecha.

En el 45, con un remate desde fuera del área que el meta Buschcan desvió a saque de esquina, Tolisso estuvo cerca del tercero.

El Dinamo salió en la segunda parte en plan claramente ofensivo. En el minuto 84, Shaparenko tuvo una doble ocasión y Neuer reaccionó con sendas paradas.

El Bayern había hecho un cambio, salió Lucas Hernández para dar paso a Bouna Sarr, con lo que quedó con una defensa formada por cuatro futbolistas que no habían jugado nunca juntos.

El Dinamo encontró espacios. En el minuto 70, tras una buena combinación, Garmasch marcó el gol del equipo ucraniano con un remate dentro del área a pase de Tysgankov.

El propio Tsyngankov generó algunas situaciones de peligro con sus disparos lejanos, uno de los cuales, en el minuto 79, tocó la parte exterior de un poste.

Sin embargo, el empate no llegó y el Bayern logró su quinta victoria en su quinto partido de la Liga de Campeones.

- Ficha técnica:

1 - Dinamo de Kiev: Buschchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota (Karavaev, 76), Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskyi, De Pena (Garmasch, 46); y Skurin (Vitinho, 46).

2 - Bayern: Neuer; Pavard, Nianzou (Tillmann, 85), Hernández (Sarr, 46), Davies; Tolisso, Goretzka; Coman (Marc Roca, 67), Müller, Sané (Richards, 88); y Lewandowski.

Goles: 0-1, min.14: Lewandowski. 0-2, min.42: Coman. 1-2, min.70: Garmasch.

Árbitro: Halit-Umur Meler (Turquía). Amonestó a Shaparenko y Sarr.

Incidencias: partido del grupo E de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Kiev.