Tailandia/Camboya.- ACNUR se muestra "consternado" por la deportación de tres refugiados camboyanos de Tailandia

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se ha mostrado este lunes "consternado" por la deportación de tres refugiados camboyanos de Tailandia.



En un comunicado, ACNUR ha detallado que las deportaciones han tenido lugar con diez días de diferencia, primero dos de los refugiados y después uno más.



En concreto, el 19 de noviembre fue arrestado un refugiado camboyano --el tercer deportado--, por lo que ACNUR notificó "inmediatamente" a las autoridades sobre el estatus del detenido, al tiempo que urgió al Gobierno tailandés a no devolverle a Camboya, en medio de preocupaciones por su seguridad.



Pasó la noche en el centro de detención de Aranyaprathet y fue deportado al día siguiente. En este contexto, ACNUR ha reclamado a las autoridades tailandesas que aclaren "con urgencia" las circunstancias que condujeron a esta última deportación y el destino de las personas devueltas en Camboya.



"(La deportación) Contraviene el principio de no devolución, que obliga a los Estados, incluyendo a Tailandia, a no expulsar o devolver a personas a un territorio donde su vida o su libertad pueden estar amenazadas", ha indicado la agencia de Naciones Unidas.



La Alta Comisionada Auxiliar de ACNUR para la Protección, Gillian Triggs, ha señalado que "ver este patrón de devoluciones de refugiados a Camboya", donde "corren un grave riesgo de persecución", es "alarmante". "Dados los recientes acontecimientos, nos preocupa mucho la seguridad de las personas refugiadas reconocidas por ACNUR en Tailandia" ha aseverado.



Por ello, ACNUR ha pedido al Gobierno tailandés que se "abstenga" de deportar a los refugiados "reconocidos" y que cumpla sus obligaciones internacionales, en particular el principio de no devolución. "ACNUR sigue ofreciendo su pleno apoyo al Gobierno para garantizar la protección de aquellas personas que la necesitan en Tailandia", ha garantizado Triggs.