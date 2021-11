Sudán del Sur.- Mueren más de diez personas en enfrentamientos intercomunitarios en Sudán del Sur

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Alrededor de diez personas han muerto en nuevos enfrentamientos intercomunitarios registrados durante los últimos días en el estado sursudanés de Jonglei, situado en el centro del país, en un suceso supuestamente relacionado con el robo de ganado.



El ministro de Información del Área Administrativa de Gran Píbor, Jay Adingora Alual, ha indicado que las víctimas mortales estaban viajando hacia la capital de Jonglei, Bor, con la intención de vender su ganado.



Así, ha resaltado que estas personas "estaban vendiendo ganado" cuando fueron atacados por "jóvenes de Bor", antes de agregar que los incidentes estallaron el viernes y que continuaron hasta el sábado.



Alual ha manifestado en unas declaraciones concedidas a la emisora Radio Tamazuj que siete personas murieron el viernes y otras cuatro el sábado, antes de denunciar que el suceso supone un "asesinato selectivo" y pedir a las autoridades que detengan a los responsables.



"Los rumores que hemos escuchado es que estas personas fueron asesinadas en venganza por dos personas muertas en Anyidi. Es desafortunado que haya personas asesinadas en la ciudad por crímenes que no podemos aceptar o negar si fueron cometidos por murles", ha explicado.



En este sentido, Judi Jonglei, parlamentaria del Área Administrativa de Gran Píbor, ha pedido a las autoridades centrales y a las de Jonglei que intervenga, antes de advertir sobre un posible aumento de la violencia si no hay rendición de cuentas por estos actos.



Por su parte, la ministra de Información del estado de Jonglei, Veronica William, ha confirmado el balance de muertos, si bien ha evitado pronunciarse sobre los incidentes. "No sé lo que ha pasado porque acabo de volver de Yuba", ha subrayado.



Estos enfrentamientos suelen estar motivados por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de poblaciones.



El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, hizo a finales de diciembre de 2020 un llamamiento al fin de estos enfrentamientos para lograr restaurar la paz en el país africano tras el acuerdo de 2018 entre el presidente y el antiguo líder rebelde Riek Machar. "No hay espacio para el tribalismo", recalcó.