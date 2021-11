Suárez-Griezmann, contra el Milan

Antoine Griezmann (d) y Luis Suárez, en un partido en esta temporada en el Wanda Metropolitano. EFE/Ballesteros

Majadahonda (Madrid), 22 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya ultimó este lunes su idea del once para el decisivo partido de la Liga de Campeones del próximo miércoles contra el Milan, con Luis Suárez y Antoine Griezmann como ataque titular, con la vuelta de Rodrigo de Paul al centro del campo, con el regreso de José María Giménez a la zaga, con la recuperación de la estructura de cinco defensas y con la reubicación de Marcos Llorente por el carril derecho en detrimento de Sime Vrsaljko por la baja de Kieran Trippier.

Son las principales líneas de la probable alineación inicial que trazó el técnico argentino en la sesión vespertina de este lunes bajo un diluvio sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Majadahonda; un once previsible con el que insistirá en la victoria en el partido de este miércoles en el Wanda Metropolitano, crucial para el futuro del equipo rojiblanco en la máxima competición europea, a la espera de la visita final al Oporto en Do Dragao.

Aún sin Joao Félix, en duda para el partido por un golpe muscular sufrido en el entrenamiento del pasado jueves (este lunes tampoco se entrenó con el grupo), el ataque elegido por Simeone es Luis Suárez-Antoine Griezmann. El atacante uruguayo, suplente ante Osasuna, vuelve al once como el mejor goleador del Atlético la pasada y la presente temporada, en la que acumula ocho dianas, mientras que el delantero francés se mantiene en el once, subido además en una racha de tres goles en sus dos apariciones más recientes en la 'Champions'.

Por detrás, dentro del 5-3-2 sobre el que previsiblemente armará su equipo, el triángulo en el centro del campo estará formado por Koke Resurrección por el medio, secundado a sus lados por Rodrigo de Paul, por la derecha, de vuelta a la alineación, y Thomas Lemar, por la izquierda.

En la defensa, Simeone regresará a la zaga de cinco y apostará en el carril derecho por Marcos Llorente, ante la baja de Trippier. El izquierdo será para Yannick Carrasco. El centro de la defensa estará compuesto por Stefan Savic, José María Giménez y Mario Hermoso, como protectores de la portería de Jan Oblak.

Son tres cambios respecto a la alineación que presentó en el triunfo del pasado sábado por 1-0 contra Osasuna: entran Luis Suárez, Rodrigo de Paul y José María Giménez y salen Ángel Correa, Sime Vrsaljko y Felipe Monteiro, este último baja por su expulsión en el último duelo europeo contra el Liverpool en Anfield.