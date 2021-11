Sporting y Oporto, los únicos de Europa que aún no conocen la derrota

EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Lisboa, 22 nov (EFE).- Tras la derrota del Nápoles contra el Inter de Milán (3-2), el Sporting de Portugal y el Oporto se han convertido en los únicos equipos de las principales ligas europeas que aún no conocen la derrota.

En Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Holanda o Rusia todos los equipos ya saben lo que es perder en Liga. Hay que bucear hasta la Liga turca para ver un equipo invicto, el Trabzonspor, que después de doce partidos aún no ha caído.

Tras once jornadas, sendos conjuntos lusos comparten liderato en la competición portuguesa con 9 victorias y 2 empates.

El Oporto tiene como principal bastión defensivo al veterano central de 38 años Pepe, que ha encontrado en "La Invicta" una segunda juventud.

Junto a él, el español Iván Marcano, de 34 años, también se ha hecho un hueco en la defensa "portista" tras superar el año pasado una grave lesión de ligamentos de rodilla.

Los "dragones" son el conjunto más goleador de Portugal con 28 dianas, una media de dos tantos y medio por partido, gracias, sobre todo, al buen momento que atraviesan el extremo colombiano Luis Díaz y el delantero centro iraní Mehdi Taremi.

La pizarra y el espíritu combativo del técnico Sérgio Conceiçao son el ADN de un Oporto que aún está vivo en la Liga de Campeones.

Por su parte, el conjunto del Sporting de Portugal ha confirmado en el arranque de la temporada que la pasada campaña no ganó la Liga por casualidad.

El central uruguayo Seba Coates se ha convertido en el eje de la defensa y, además, se ha destapado como un central goleador, sobre todo en remates de cabeza. Lleva dos goles en Liga y otros dos en Liga de Campeones.

El Sporting, con 11 partidos, es junto al Chelsea(13 encuentros) el equipo menos goleado de Europa, ya que sólo ha encajado hasta la fecha cuatro tantos.

ANTONIO ADÁN RENACE EN LISBOA

Gran parte de la disciplina defensiva del Sporting viene avalada por la experiencia del cancerbero madrileño Antonio Adán, que el año pasado llegó a Lisboa en lo que parecía el ocaso de su carrera y la pasada semana renovó por tres temporadas más (hasta junio de 2024) con el Sporting de Portugal.

Tras pasar por equipos como Atlético de Madrid o Real Madrid como segundo portero, Adán es ya el referente bajo palos de "los leones" y es una de las piezas clave del joven técnico luso Rúben Amorim, que suena con fuerza para dirigir el banquillo de algunos clubes ingleses.

Antonio Adán es, junto al portero del Chelsea Edouard Mendy, el guardameta con mejor media de goles encajados.

Ha jugado los once encuentros de titular y lleva una media de 0,36 goles encajados por partido.

Por su parte, Mendy, que ha jugado 11 de los 12 partidos de la 'Premier' con el Chelsea, tiene la misma media de 0,36 goles.

A sus 34 años, Adán disputará el próximo miércoles un partido de especial relevancia, ya que reciben en Liga de Campeones al Borussia Dortmund, escuadra con la que comparten la segunda plaza con 6 puntos. El que gane tendrá casi asegurado el pase a los octavos de la Champions, competición en la que los verdiblancos han ido de menos a más.

La filosofía de Rúben Amorim se ha notado en el último año y medio en un Sporting que juega con un 4-3-3 y en el que el carrilero español Pedro Porro ha logrado relanzar su carrera hasta ser llamado por Luis Enrique para debutar con la absoluta.

Carlos García