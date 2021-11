Rocío Flores arremete contra Jorge Javier Vázquez

10-09-2021 Rocío Flores, al margen de las informaciones publicadas sobre su padre EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En el ojo del huracán mediático desde que se emitió la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Flores vive uno de los momentos más complicados de su vida tras la separación de su padre y Olga Moreno. Un duro e inesperado golpe al que la influencer ha tenido que hacer frente en 'El programa de Ana Rosa', donde poco a poco se afianza como colaboradora y donde en las últimas semanas no ha dudado en dar la cara por su familia.



Muy crítico con Ro por trabajar en la misma cadena en la que se emite 'Sálvame' - contra el que tanto ella como su padre, Antonio David Flores, han cargado duramente - Jorge Javier Vázquez ha convertido a la nieta de Rocío Jurado en la protagonista de su blog semanal en la revista Lecturas, recomendándole que si tan mal lo está pasando deje la televisión que "causa tanta desazón y destroza a tu familia". "Deja ese trabajo cariño. Ya verás que bien te sienta". Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en 'Tu cara me suena'", le ha recomendado en presentador en una ácida carta a la que Rocío ha respondido sin pelos en la lengua ante nuestras cámaras.



"Se cree el ladrón que todos son de su condición. Tengo la suerte de trabajar en un programa donde predomina el respeto y la educación. Es un programa serio, no como el suyo. Es una lástima que un presentador estrella de la cadena pierda su tiempo en dedicarme artículos, no sabía que yo era tan importante para él" ha asegurado Rocío sin pelos en la lengua, evitando entrar en el consejo que le ha dado Jorge Javier de que fiche por 'Tu cara me suena': "No digo lo que le aconsejo yo a él", ha apuntado con una sonrisa irónica.



Mucho más habladora que de costumbre, Rocío tampoco ha dejado pasar la oportunidad de contestar a Belén Rodríguez, que una vez más ha cargado contra ella por su defensa de Gloria Camila en su demanda a Rocío Carrasco.



"Paso de Belén Rodríguez. Defiendo a mi tía, hoy, pasado y los días que hagan falta. Creo a Gloria" ha afirmado Rocío, que, más clara que nunca, ha asegurado en referencia al tuit de la colaboradora y a su madre que "quizás lo que debería hacer es llamar y levantar el teléfono".



Continuando con su repaso a sus enemigos televisivos, la influencer tampoco ha querido dejar de comentar el premio 'Menina 2021' con el que la Delegación del Gobierno en Madrid ha premiado a Carlota Corredera por su lucha contra la violencia de género por su defensa a ultranza de Rocío Carrasco desde que se estrenó su docuserie. "Estupendo, genial, pero no lo voy a comentar. Prefiero mantenerme al margen", ha señalado con una cara que deja entrever su opinión sobre este reconocimiento.



¿Con ganas de ver la segunda parte de la serie documental de su madre? "Jo era para otoño y ya estamos casi en invierno", ha afirmado irónica, dejando claro que lo único que le importa en estos complicados momentos - es que "mi familia esté bien". "Mi familia no se va a romper. Ahí estamos, tenemos rachas, pero tengo toda la vida por delante", ha añadido.



Además, Rocío ha desvelado qué relación mantiene con Marta Riesco tras los rumores que la relacionaron con su padre... ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!