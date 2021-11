Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy lunes, 22 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, usa las herramientas que te da esta plataforma de transmisión.

Spotify posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 títulos más buscados:

1. Easy On Me

Cosechar éxitos es sinónimo de Adele. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Easy On Me», debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 2.314.067 reproducciones de primera entrada?

2. Oh My God

«Oh My God» de Adele es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.799.651 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

La nueva producción de Taylor Swift se vende como pan caliente. Ya lleva 1.610.465 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. Can I Get It

Tras haberse reproducido 1.365.963 veces, la nueva rola de Adele se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. I Drink Wine

«I Drink Wine» de Adele sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 1.347.086 reproducciones.

6. My Little Love

Un número tan favorable como 1.337.060 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Adele va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto.

7. Strangers By Nature

«Strangers By Nature» de Adele va en descenso: ya llega a la séptima posición. Sus 1.231.386 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. Cry Your Heart Out

«Cry Your Heart Out» de Adele se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.172.129 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la octava posición.

9. To Be Loved

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Adele. Quizás por esto es que «To Be Loved» debuta en el ranking directamente en el noveno puesto, pues alcanzó un total de 1.169.985 reproducciones.

10. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

El sencillo más reciente de Lil Nas X ya se vislumbra como un nuevo clásico. «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.163.001 más de reproducciones.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.