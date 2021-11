Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 22 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Easy On Me

«Easy On Me», interpretado por Adele, sigue en el primer lugar de la lista.

2. Oh My God

Lo más nuevo de Adele, «Oh My God», entra directamente al segundo lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. My Little Love

«My Little Love» de Adele se mantiene en tercer lugar.

4. I Drink Wine

«I Drink Wine» de Adele se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la cuarta posición.

5. Cry Your Heart Out

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Adele sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Strangers By Nature

«Strangers By Nature» de Adele se ubica en la sexta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

7. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

Con una diferencia favorable de 2, «Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» de Drake se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. To Be Loved

Cosechar éxitos es sinónimo de Adele. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «To Be Loved», debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

9. Can I Get It

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Can I Get It» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Woman Like Me

«Woman Like Me» de Adele sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.