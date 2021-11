Puerto Rico, un caleidoscopio de culturas en el Caribe

ARCHIVO - La ciudadela El Morro, en San Juan, ofreció efectiva resistencia a las incursiones piratas. Foto: Heike Schmidt Windhoff/dpa

Puerto Rico es una isla siempre verde en las Antillas, entre el Atlántico y el mar Caribe. Sus bahías resplandecen como un firmamento líquido atravesado por un universo de pequeños seres acuáticos. En todo el mundo hay muy pocos ecosistemas fluorescentes de este tipo, y tres de ellos se encuentran allí, en ese territorio estadounidense. Y esos destellos son apenas una faceta de esta isla. La noche cae sobre Fajardo, en el extremo nororiental de la isla, cuando un grupo de kayaks abandona la playa de arena y se adentra tranquilamente en el oscuro bosque de manglares. "Siempre uno detrás del otro", indica alegremente el guía turístico Noel Cruz desde más adelante. El profesional tiene motivos para dar esta indicación. El canal de dos kilómetros que lleva a la Laguna Grande es estrecho y sinuoso. Los botes rojos de plástico rebotan alegremente en la fuerte corriente y quedan atrapados en la jungla de gruesas raíces de la orilla. Una garza blanca levanta vuelo con estridencia cuando la caravana sale por fin del denso túnel de hojas hacia la gran laguna. Las primeras estrellas parpadean débilmente. Como luciérnagas en el agua También en las aguas oscuras resplandecen galaxias verde-azuladas cuando se sumergen las manos y se revuelven unos pequeños microorganismos llamados dinoflagelos: miles de millones de ellos viven en esta bahía bien protegida. Los dinoflagelos brillan como luciérnagas en el mar. Cuando se los estimula mecánicamente, emiten una sorprendente luz de neón biológica. Noel explica a sus remeros que la intensidad depende de la temperatura y los nutrientes. Bahía Mosquito, en la pequeña isla vecina de Vieques, es considerada incluso la bahía bioluminiscente más brillante del mundo. Allí se genera un efecto de fuegos de artificio submarinos cada vez que se mueve el agua con el remo, y la parte trasera del kayak deja detrás de sí una estela que se parece a la de un cometa. Los lugareños llaman su hogar orgullosamente "Isla del Encanto". Y la realidad es que esta isla parece realmente encantada con sus lagunas luminiscentes, sus playas de ensueño y sus gigantes árboles de la selva El Yunque. Allí viven ranas enanas tan pequeñas como la uña de un pulgar. La llegada de los españoles Todo este encanto fue también una condena para la isla. Este "puerto rico" fue conquistado por Juan Ponce de Léon y su jefe Cristóbal Colón en 1493 para la corona de Castilla. Acosados por las tribus caribes en guerra, los taínos locales esperaban refuerzos y recibieron a los forasteros con los brazos abiertos. Pero los trabajos forzados y las enfermedades que introdujeron no hicieron más que acelerar su caída. En el museo arqueológico al aire libre Centro Ceremonial Indígena se han recreado sus chozas de paja. Palabras como huracán, canoa y maíz fueron herencia de los indígenas. A partir de entonces, los amos coloniales importaron mano de obra nueva desde África Occidental para sus florecientes plantaciones de tabaco, café y caña de azúcar. Con el producto residual de la melaza comenzaron a producir el preciado ron. Hoy en día, la familia Bacardí lleva adelante aquí la destilería más grande del mundo con tours de prueba para turistas. Sin embargo, el favorito local sigue siendo el ron Don Q de la destilería Serrallés en la costa sur, en Ponce. Una isla protegida por fortificaciones Parada para reunir provisiones, plaza de comercio, base militar y trofeo: los españoles protegieron esta isla de los tesoros con importantes fortificaciones, como el Castillo San Felipe del Morro, iniciado en 1539. A lo largo de los siguientes 250 años, la fortaleza creció a seis pisos con gruesos muros, torres de control, faros y un laberinto de túneles y barracas. Actualmente se ven uniformes pulcramente doblados sobre las camas de tablones de madera. Los niños remontan cometas de colores en las ventosas superficies de césped del castillo. Hoy, la ciudadela es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y un monumento nacional cuidadosamente restaurado con dólares estadounidenses. Mientras que El Morro era inexpugnable para piratas como Sir Francis Drake, las murallas medievales no tuvieron ninguna posibilidad contra las armas modernas de la Marina estadounidense. Como perdedores de la guerra, los españoles tuvieron que entregar su perla del Caribe en 1899. Desde entonces, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos. El paraíso y sus lados oscuros "La colonia más antigua del mundo" le va mejor, dice Margarita Pastor. En 2013 inauguró junto a su marido Eddie su "Casa Sol", el primer bed & breakfast en la parte histórica de la capital, San Juan. Gracias a los fondos estadounidenses, la relativamente rica Puerto Rico es un destino turístico seguro con una buena infraestructura en una zona usualmente inestable. A pesar de esto, la gente suele ser aquí más pobre que en tierra firme. Sin una ley electoral nacional, muchos puertorriqueños se sienten ciudadanos de segunda, sobre todo cuando la isla se ve azotada por catástrofes naturales como el huracán María de 2017 y falta ayuda. "Queremos decidir por nosotros mismos de una vez", dice Margarita. La mayoría votó en el referéndum en contra del statu quo. Sin embargo, la isla y el gobierno estadounidense no se ponen de acuerdo en si el territorio debe ser autónomo o el estado 51 de pleno derecho. Fachadas coloridas y faroles de hierro fundido Las sombras no duran mucho tiempo bajo los serenos cielos tropicales. La ligereza caribeña se fusionó con la herencia española y la modernidad estadounidense para crear una identidad cultural única, que probablemente encarnó mejor que en ningún otro lugar en el Viejo San Juan, un antiguo barrio de ensueño. Las fachadas de yeso de las casas adosadas de estilo colonial de dos plantas están pintadas en alegres colores, con marcos blancos alrededor de las ventanas y farolas de hierro fundido junto a las puertas. Las buganvilias de flores rojas cuelgan desde los estrechos balcones de madera. Incluso los adoquines brillan en un azul intenso. Con 500 años, la ciudad más antigua de Estados Unidos Fundada en 1521, San Juan es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Cada fin de semana hay una fiesta distinta en alguna parte de la isla: un desfile de carnaval en Ponce, la fiesta del ananá en La Parguera o el desfile con máscaras en honor del patrono Santiago Apóstol en Loíza. Debido a la pandemia de coronavirus, la fiesta de cumpleaños se limitará a tours gratuitos por la historia viva de 500 años, desde la muralla de metros de la ciudad a través de la única puerta que sigue en pie, llamada La Puerta de San Juan, y a cuya sombra un grupo de iguanas rojas se protege del sol. Un grupo de palomas se eleva al cielo desde la barroca Capilla del Santo Cristo de la Salud, con su pequeña torre y su cruz. Músicos callejeros tocan la guitarra en la escalinata de la medieval Catedral de San Juan. Pero el corazón de la ciudad late en las numerosas y animadas plazas, como la Plaza de Armas, con su ayuntamiento de color vainilla, sus fuentes de mármol, sus cafés y sus numerosos restaurantes. Plátanos fritos y piña colada Casi todos los restaurantes sirven el plato nacional secreto mofongo, una combinación culinaria de ingredientes taínos, españoles y africanos. Incluso una pizzería como Barí. Primero machacan los plátanos verdes fritos en un grueso mortero de madera. Pero, ¿cómo llegan a obtener un puré? El guía Itzel Romàn-Padilla se ríe: "Pruebe con la cuchara". El puré se mezcla con mayoketchup, una creación propia de la isla hecha con las salsas americanas más populares, más algo de ajo. Esto va perfecto con una piña colada de leche de coco, nata, jugo de ananá y ron. Desde hace más de 50 años, el hotel "Caribe Hilton" discute con el restaurante Barrachina acerca de en qué bar fue creado este trago de culto. Lo mejor es no meterse en la discusión y probar ambos. Jazz, reggae, salsa, hip-hop ¿o todo junto? Los fines de semana se escucha música en vivo saliendo de todos los bares y clubs hacia la calle. Prolijo mercado con puestos de frutas y verduras de día, la Placita de Santurce se convierte de noche en una gran discoteca al aire libre. Varios grupos de músicos llegan con sus instrumentos de percusión a la Plaza de Armas. Tanto sus instrumentos como la música africaribeña que tocan se llaman bomba y nacieron en las plantaciones de esclavos de Loíza. Los y las bailarinas, como muestra Maribella Burgos del grupo de baile local, se desplazan con sus tambores moviendo sus faldas. De la bomba surgió la plena, una música bailable folclórica con textos como "diarios cantados". Mezcladas con algo de jazz de la costa estadounidense, se transformaron en lo que se conoce como salsa. En tanto, la nueva fusión de tradición, hip-hop y reggae, inspirada por los nuyoricans, la diáspora puertorriqueña que vive en Nueva York, se llama reguetón. El hit internacional "Despacito" de Luis Fonsi, que en el videoclip de la canción recorre las coloridas casas del barrio La Perla en San Juan con Daddy Yankee, es una declaración de amor a la isla y su rica cultura. Más información: Destino: Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos en el Caribe. En la isla más pequeña de Las Antillas viven 3,2 millones de personas. Los idiomas nacionales son el español y el inglés. Clima y época para viajar: El clima de Puerto Rico es cálido, húmedo y tropical. La temporada alta va de diciembre a marzo. Alojamiento: En la zona del gran San Juan hay enormes hoteles de las cadenas estadounidenses, a menudo con casinos y con distintos servicios, especialmente en la costa norte entre el aeropuerto y el casco antiguo. En el Viejo San Juan, algunos edificios históricos coloniales fueron reconvertidos en albergues. La mayoría de los complejos turísticos de lujo se encuentran fuera de la metrópoli. La oficina de turismo local también tiene una lista de paradores, es decir, pequeñas posadas familiares, repartidos por toda la isla. Ingreso: Desde el 8 de noviembre están permitidos los viajes turísticos para las personas con el esquema de vacunación completo. Además, se requiere una prueba de coronavirus negativa (PCR o antígeno) de no más de tres días o un certificado según el cual se ha ya superado la enfermedad en los últimos 90 días. dpa