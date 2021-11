Premier etíope dice que encabezará a ejército en batalla

NAIROBI, Kenia (AP) — El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, aseguró que encabezará al ejército nacional “desde el frente de batalla” a partir del martes, una drástica medida para el ganador del premio Nobel de la Paz en el devastador conflicto del último año.

“Este es un momento en el que es necesario comandar a un país con martirio”, dijo Ahmed en un comunicado publicado la noche del lunes en redes sociales. Mientras las fuerzas rivales del Tigray se aproximaban a la capital, Adís Abeba, su gobierno declaró un estado de emergencia a principios de este mes.

Se calcula que decenas de miles de personas han muerto en la guerra de las fuerzas etíopes y aliadas contra los combatientes de la región norteña del Tigray, quienes durante mucho tiempo dominaron al gobierno nacional antes de que Abiy asumiera el cargo.

Estados Unidos y otros países han advertido que el segundo país más grande del continente africano podría fracturarse y desestabilizar toda la región del Cuerno de África.

El comunicado de Abiy, un exsoldado, no aclara a qué lugar en particular se dirigirá el martes. Su portavoz, Billene Seyoum, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

“Nos veremos en el frente de batalla”, dijo el primer ministro, de 45 años.

En respuesta, el portavoz de las fuerzas de Tigray, Getachew Reda, tuiteó que “nuestras fuerzas no cejarán en su inexorable avance para poner fin al asfixiante control (de Abiy) sobre nuestro pueblo”. Las fuerzas de Tigray afirman que están presionando al gobierno de Etiopía para que levante el bloqueo de la región de Tigray, de unos 6 millones de habitantes, que ya lleva varios meses, pero también quieren que Abiy abandone el poder.

El comunicado también asegura que Occidente intenta derrotar a Etiopía, su más reciente crítica en contra de lo que el gobierno ha descrito como una interferencia de la comunidad internacional. Enviados de la Unión Africana y de Estados Unidos han continuado con las gestiones diplomáticas para alcanzar una tregua en los enfrentamientos y negociar una solución política.

En el último año, el gobierno de Abiy ha pasado de describir el conflicto en el Tigray como “una operación de seguridad” a una “guerra existencial”. Ante los reportes de que las fuerzas armadas etíopes se han debilitado en los últimos meses, las fuerzas regionales étnicas han intensificado su ofensiva y el gobierno de Abiy ha hecho un llamado a todos los ciudadanos aptos para que se unan a la lucha.