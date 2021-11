Portaltic.-Spotify retira el botón de reproducción aleatoria de los álbumes siguiendo una petición de Adele

19-10-2021 October 19, 2021, Los Angeles, California, USA: Singer Adele attends the first NBA regular season game between the Los Angeles Lakers and the Golden State on Tuesday October 19, 2021 at the Staples Center in Los Angeles, California. Lakers Fall to Warriors 114-121. BURT HARRIS/PI POLITICA Europa Press/Contacto/BURT HARRIS



El botón que permite la reproducción aleatoria dentro de los álbumes en Spotify ya no aparece de forma predeterminada siguiendo una petición de Adele, de tal forma que los usuarios puedan escuchar las canciones en el orden en el que las han establecido los artistas.



El botón de reproducción aleatoria ha dejado de estar presente de forma predeterminada en los álbumes y el motivo se encuentra en una petición de la artista Adele, que acaba de lanzar su nuevo disco, '30'. e cambio afecta a las cuentas Premium.



"Esta era la única petición que tenía en nuestra siempre cambiante industria", ha señalado la cantante en su perfil de Twitter, donde también ha explicado la razón de dicha petición: "No creamos álbumes con tanto cuidado y reflexión en nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos".



Aunque el botón ya no esté presente en los álbumes, esto no significa que Spotify lo haya retirado de forma definitiva, ya que los usuarios todavía tienen la opción de activarlo de forma manual desde la vista de una canción en reproducción, como ha confirmado a The Verge el responsable de comunicaciones de música, Chris Macowski.