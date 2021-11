Portaltic.-Opera GX abre el primer cibercementerio del mundo para los jugadores que desaparecen por las obligaciones del mundo real

MADRID, 22 (Portaltic/EP)



El navegador Opera GX ha anunciado el primer 'cementerio' en el metaverso, un lugar donde los jugadores pueden enterrar avatares y despedirse de los amigos que se han alejado del mundo virtual por tener que atender obligaciones en el mundo real.



Los compromisos del mundo real no siempre dejan tiempo para jugar, un problema que enfrentan las comunidades de jugadores, que ven como algunos amigos tienen que despedirse por no compatibilizar los dos mundos.



Esta marcha puede percibirse como una forma de 'morir' en el mundo virtual, y por ello, Opera GX ha lanzado 'Cibercementerio de Jugadores', un servicio en línea donde los jugadores pueden crear lápidas digitales para conmemorar los avatares de sus amigos, y hacerlo con humor.



"Morir en el metaverso, afortunadamente, no afecta a tu vida en el mundo real, pero hay quien te echa de menos. Este cementerio en línea es una herramienta sutil para que las personas les digan a sus amigos que desaparecieron en Discord o en un juego que los echan en falta ", ha explicado el jefe de Opera GX, Maciej Kocemba, en un comunicado.



El 'Cibercementerio de Jugadores' está construido en estilo 2D de 8 bits. Incluye un creador de lápidas con el que las personas pueden elegir el tipo de piedra, escribir el apodo de juego de su amigo, su elegía o epitafio e indicar la fecha en que fueron vistos por última vez en línea.



Para crear una lápida virtual en el metaverso hay que entrar en https://gamergraveyard. La lápida se coloca en el cementerio virtual y se puede compartir en todas las plataformas sociales, o enviar directamente al amigo perdido.