Portaltic.-DuckDuckGo presenta una función para proteger los 'smartphones' Android de rastreadores

MADRID, 22 (Portaltic/EP)



El buscador DuckDuckGo ha presentado una nueva herramienta que analiza el comportamiento de las aplciaciones para bloquear el rastreo de datos del usuario y con la que busca proteger los 'smartphones' Android.



Se trata de una extensión que ya se puede probar en la versión beta para Android -con lista de espera-, que es gratuita y se encarga de proteger de los rastreadores que identifica en otras aplicaciones que el usuario haya descargado en su dispositivo móvil y puedan poner en riesgo su información personal.



Estos rastreadores se pueden beneficiar de estos datos personales y enviárselos a terceros para que puedan crear publicidad personalizada y vender dicha información a anunciantes y gobiernos, según ha mencionado la compañía en un comunicado.



Esta herramienta nace de la necesidad de frenar ese robo de información, ya que más del 96 por ciento de las aplicaciones gratuitas más populares de Android contienen rastreadores, según ha confirmado AndroidRank.org. De ese total, el 87 por ciento envía datos a Google, mientras que el 68 por ciento lo compatió con Facebook.



La nueva herramienta de DuckDuckGo se llama 'Protección de seguimiento de aplicaciones' (App Tracking Protection, en inglés) y está integrada en la 'app' del buscador. Una vez se haya activado, esta identifica cuándo las aplicaciones de Android van a enviar datos a empresas de seguimiento de terceros y bloquea esas transferencias.



La compañía ha puntualizado que no es necesario que los usuarios mantengan abierta la extensión, sino que esta herramienta seguirá en funcionamiento en un segundo plano, incluso cuando no está utilizando el teléfono.



El bloqueo de los rastreadores se puede revisar en tiempo real a través de DuckDuckGo y también se pueden detectar cuáles son las redes a las que esos intentaron enviar datos personales de los usuarios. Además, se pueden activar las notificaciones de la aplicación para recibir resúmenes de su funcionamiento.



DuckDuckGo ha escepcificado que, a pesar de que App Tracking Protection no es una red privada virtual (VPN, en inglés), el dispositivo lo reconoce como tal mientras funciona. Esto se debe a que trabaja exclusivamente en el teléfono, pero durante ese proceso no se transfiere datos desde un servidor externo.



Para obtener acceso a la versión beta de App Tracking Protection, los usuarios se deben unir a la lista de espera privada, que se renueva semanalmente conforme se vayan sumando nuevos integrantes a esta aplicación. Para unirse a esta lista, no es necesario compartir información personal.