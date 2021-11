Partido socialista de Maduro domina en elecciones en Venezuela

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, habla con los medios de comunicación después de emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones regionales en Caracas, Venezuela, domingo 21 de noviembre de 2021.

(Bloomberg) -- El partido gobernante de Venezuela ganó el domingo todas las gobernaciones, excepto tres, en unas elecciones regionales marcadas por una baja participación en medio de divisiones dentro de la oposición respaldada por Estados Unidos y la apatía de los votantes luego de siete años de recesión económica.

Los candidatos al Gobierno ganaron en 20 de los 23 estados, según los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral poco después de la medianoche con más del 90% de los votos escrutados. La esperada victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente autoritario Nicolás Maduro refuerza su control mientras intenta reconstruir la posición del país a nivel internacional.

“Los resultados deben ser acatados por todos los venezolanos. Debemos prepararnos para una nueva era”, dijo Maduro después de que se anunciaron las cifras. Hizo un llamado al diálogo con los gobernadores y alcaldes electos de la oposición. “Tenemos que continuar aprendiendo del pueblo, rectificando errores”.

La fracturada oposición, que presentó candidatos después de boicotear las recientes elecciones, consiguió solo tres gobernaciones. Habían ganado cinco escaños la última vez que compitieron, en 2017.

La Unión Europea, que envió una misión de observación electoral por primera vez desde 2006, hizo solo breves declaraciones el domingo al mediodía y canceló una rueda de prensa vespertina. La publicación de su informe preliminar está prevista para el martes.

Con el peso de un colapso económico, sanciones estadounidenses, el deterioro de la industria petrolera y una investigación de la Corte Penal Internacional sobre sus hombros, Maduro está buscando el sello de aprobación de la comunidad internacional para las elecciones después de que las votaciones de años anteriores se consideraran fraudulentas. Más de 300 observadores electorales de la UE, Carter Center y las Naciones Unidas, entre otros, estaban monitoreando la votación.

Ricardo Sucre, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, dijo que es probable que la UE vea que, aunque estas elecciones fueron un paso importante, todavía queda mucho por hacer para tener elecciones competitivas en Venezuela, y que la abstención es una realidad.

Baja participación

La votación estuvo marcada por una baja participación y por informes aislados de irregularidades. Solo el 41,8% de los votantes emitió su voto, en comparación con la cifra de 2017, de más del 60%.

Se informó al menos un incidente violento, en el estado de Zulia, donde una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo fuera de un centro de votación. El Gobierno señaló que no tuvo relación con las elecciones. Según el grupo de derechos humanos Foro Penal, se realizaron al menos 13 detenciones a lo largo del día.

“Vemos con enorme preocupación los reportes de irregularidades, amenazas y agresiones durante la jornada electoral en Venezuela, que ratifican que no hay condiciones para elecciones libres y justas en el país”, escribió en un tuit Tamara Taraciuk, subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch.

Después de votar el domingo, Maduro descartó, al menos temporalmente, reanudar las negociaciones políticas con la oposición, que fueron suspendidas el mes pasado después de que EE.UU. extraditara al aliado del Gobierno Alex Saab para enfrentar acusaciones de lavado de dinero. Él se ha declarado no culpable.

