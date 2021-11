Opción de clasificación a octavos para Chelsea, Barça y Manchester United

Tres pesos pesados del fútbol europeo dispondrán el martes de la oportunidad de clasificarse a octavos de final de la Liga de Campeones, en la 5ª fecha: el vigente campeón Chelsea, así como el Manchester United y el FC Barcelona, estos dos últimos tras haber cambiado recientemente de entrenador.

. Grupo E: el Barça en posición de fuerza

(17h45 GMT) Dinamo Kiev - Bayern Múnich

(20h00 GMT) Barcelona - Benfica

El Bayern Múnich (12 puntos), ya clasificado merced a su pleno de victorias en cuatro fechas, tiene en su mano asegurar el liderato del grupo. Una nueva victoria o un empate, en Kiev ante el Dinamo (1 punto), le garantizará terminar en cabeza.

Incluso en caso de tropiezo en Ucrania, los bávaros, que vienen de perder ante el Augsburgo en Bundesliga, irán a octavos como líderes si el Barcelona (6 puntos) no gana al Benfica (4 puntos).

Pero para el conjunto dirigido por Xavi Hernández perder no es una opción: al borde del precipicio tras dos derrotas en las dos primeras fechas, el Barça enderezó el rumbo hasta el punto de depender de sí mismo antes de las dos últimas fechas.

El conjunto culé estará en el bombo de octavos si logra una tercera victoria consecutiva, un desenlace soñado para el nuevo técnico Xavi, que debutó el sábado con victoria en el derbi ante el Espanyol (1-0).

. Grupo F: Manchester United post-Solskjaer

(17h45 GMT) Villarreal - Manchester United

(20h00 GMT) Young Boys - Atalanta

Al igual que el FC Barcelona, el Manchester United (7 puntos) vive un complicado inicio de temporada, que llevó el domingo a la destitución de su entrenador Ole Gunnar Solskjaer, un día después de la humillación en Watford (4-1).

El antiguo volante de los 'Red Devils' Michael Carrick, hasta ahora adjunto del noruego, ejercerá como técnico provisional, con la crucial misión de clasificar al ambicioso club inglés a octavos de final de la Liga de Campeones.

El equipo de Cristiano Ronaldo, autor de cinco goles en la competición esta temporada, tendrá su boleto en el bolsillo si gana en Villarreal (7 puntos).

El 'Submarino Amarillo' de Unai Emery, vigente campeón de la Europa League, también acaricia los octavos, una fase de Champions que no disputa desde 2009.

El Atalanta (5 puntos) y el Young Boys de Berna (3 puntos) apurarán en el choque que se disputa en Suiza sus opciones de clasificación.

. Grupo G: El Sevilla se la juega

(20h00 GMT) Sevilla - Wolfsburgo

Lille - RB Salzburgo

Favorito nada más conocerse la composición del grupo, el Sevilla (3 puntos) no ha ganado un solo partido de los cuatro que ha disputado. Clasificarse a octavos "no es imposible, pero será complicado", asegura el técnico vasco del conjunto andaluz Julen Lopetegui, cuyo equipo no puede permitirse un tropiezo ante el Wolfsburgo alemán (5 puntos).

En el otro partido del grupo, el Lille (5 puntos), que teminó en último puesto en su grupo en sus tres últimas participaciones en la Champions (2012, 2013, 2020), tiene en su mano el pase a octavos, aunque en ningún caso podrá asegurarlo el martes.

Eso sí, los 'Dogos' darán un paso de gigante si ganan en casa al RB Salzburgo (7 puntos).

. Grupo H: Chelsea a por pase y liderato

(20h00 GMT) Malmö - Zénit San Petersburgo

Chelsea - Juventus

Vigente campeón de la Champions y líder de la Premier League, el Chelsea (9 puntos) protagoniza un gran inicio de temporada pero aún no ha validado su boleto a octavos a causa de su única derrota, en la cancha de la Juventus (1-0) en septiembre.

Ante la 'Vechia Signora' el conjunto londinense buscará el premio doble: clasificarse, para lo que les basta el empate, y alzarse el liderato, para lo que los pupilos de Thomas Tichel deberán ganar.

El empate aseguraría al equipo de Massimiliano Allegri llegar a octavos como líder de la llave.

