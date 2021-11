Nominación de Powell mantiene a la Fed estable: Biden

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es la persona adecuada para liderar al banco central, en tanto que la economía estadounidense continúa recuperándose de la pandemia y el Gobierno actúa para combatir el aumento de la inflación.

“El trabajo de la Fed es equilibrar dos objetivos clave. El primero es lograr el máximo de empleo para que trabajen tantos estadounidenses como sea posible. El segundo es mantener la inflación baja y estable”, señaló Biden. “Para alcanzar estos objetivos se requiere paciencia, habilidad e independencia”.

El presidente dijo que había optado por no reemplazar a Powell por un candidato más liberal porque “necesitamos estabilidad e independencia en la Reserva Federal”. Biden añadió que también trató de evitar politizar la nominación.

“Jay ha demostrado la independencia que valoro en la presidencia de la Fed”, dijo Biden. “En la última Administración, se enfrentó a una interferencia política sin precedentes”.

La elección del presidente es un voto de confianza al liderazgo de Powell durante la pandemia de coronavirus, a pesar del rápido aumento de la inflación en los últimos meses y la agitación de algunos legisladores y activistas progresistas por el cambio. El presidente dijo que el crecimiento económico y el empleo de la nación después de la pandemia validaron su selección de Powell para un segundo mandato de cuatro años.

Biden dijo que en conversaciones con Powell, había recibido garantías de que el presidente de la Fed se centraría en combatir no solo la inflación sino también los impactos del cambio climático, una prioridad de la izquierda.

“Sabemos que hay mucho miedo e incertidumbre en el país”, indicó. “Sabemos que es difícil para las familias mantenerse al día con el aumento del costo de la gasolina, los alimentos, la vivienda y otros elementos esenciales”.

El presidente estuvo acompañado en el evento por Powell y Lael Brainard, gobernadora de la Reserva Federal favorecida por los progresistas para la presidencia, quien en cambio fue nominada por Biden para servir como vicepresidenta del banco central. Biden dijo que la ambos compartían su creencia de que la Fed debería hacer más para ayudar a impulsar a la clase media y enfrentar los riesgos económicos que plantea el cambio climático.

Brainard, dijo Biden, ha sido una “voz firme” en el banco central para los trabajadores estadounidenses.

“Ella ha liderado los esfuerzos de la Fed para asegurarse de que nuestro sistema bancario sirva a todos en las comunidades a las que sirven”, dijo Biden. “Para que, independientemente de dónde vivan o de sus antecedentes, todos los estadounidenses puedan tener acceso al crédito que necesitan para iniciar un negocio, comprar una casa o simplemente tener una oportunidad justa en la vida”.

Al elegir a Powell, Biden probablemente evitará una dura batalla por la confirmación del Senado en lo que ya se perfila como un final de año caótico en Capitol Hill. Actualmente, los legisladores están negociando el proyecto de ley de gasto social de US$1,64 billones del presidente, un elemento clave de su agenda económica nacional, al mismo tiempo que enfrentan fechas límite inminentes para extender la financiación del Gobierno y el techo de la deuda.

