Monterrey golea y elimina a campeón Cruz Azul con doblete de Funes Mori en torneo mexicano

Foto de archivo de Rogelio Funes Mori celebrando un gol con Monterrey. Estadio BBVA, Monterrey, México. 28 de octubre de 2021. REUTERS/Jorge Mendoza

CIUDAD DE MÉXICO, 21 nov (Reuters) -Monterrey avanzó el domingo a los cuartos de final del torneo Grita México A21 tras eliminar al vigente campeón Cruz Azul con un contundente triunfo visitante de 4-1 donde el argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori anotó un doblete.

Más temprano, Pumas UNAM avanzó a la postemporada al ganar 2-1 en su visita a Toluca con goles de Leonel López y del argentino Juan Ignacio Dinenno. Para los "Diablos Rojos" de Toluca descontó Hared Ortega.

"Cualquiera lo pudo ganar, después se abrió el partido pero no quiero demeritar a Cruz Azul. El marcador no hace justicia, no refleja lo que pasó en el terreno de juego y por ahora solo pienso en Atlas", dijo el director técnico de Monterrey, Javier Aguirre.

En el último partido del repechaje, Monterrey se puso en ventaja a los 10 minutos por la vía del tiro penal que anotó Funes Mori después de que el defensor Julio César Domínguez cometió mano dentro del área.

Los "Rayados" de Monterrey aumentaron su ventaja a los 26 minutos por conducto del argentino Maximiliano Meza, quien definió con un disparo de media vuelta desde fuera del área, metiendo el balón pegado al poste derecho.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul descontó a los 32 minutos con un tiro penal que anotó el peruano Yoshimar Yotún.

El tercer gol de Monterrey cayó a los 59 minutos con el doblete de Funes Mori, quien definió de derecha dentro del área tras un rebote defensivo.

El club dirigido por Aguirre anotó el cuarto gol a los 85 minutos con un remate de cabeza del neerlandés Vincent Janssen tras centro enviado por Erick Aguirre desde el sector derecho.

"Por ahora solo pienso en Atlas, nos quitó el invicto, fue el mejor equipo defensivamente esta temporada, fue un rival duro y ojalá estemos a la altura de las circunstancias cuando lo enfrentemos", añadió Aguirre.

El sábado, Puebla y Santos Laguna clasificaron a los cuartos de final tras eliminar a Guadalajara y Atlético de San Luis, respectivamente.

Puebla ganó 6-5 en penales a las "Chivas" de Guadalajara después de remontar en dos ocasiones para empatar 2-2 en los 90 minutos de tiempo reglamentario.

En tanto, los "Guerreros" de Santos vencieron 2-0 al Atlético de San Luis.

De esta manera, en la fase de cuartos de final se disputarán los partidos entre América-Pumas UNAM, Atlas-Monterrey, León-Puebla y Tigres UANL-Santos Laguna.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)