Marcelo Gallardo acaricia su primer título liguero con River Plate

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 22 nov (EFE).- Después de siete años como entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo tendrá la posibilidad de festejar este jueves su primer título liguero frente a Racing de Avellaneda, como parte de la vigésimo segunda jornada de la Liga argentina, que comienza el martes y finaliza el jueves.

El Millonario lidera la clasificación con 49 unidades, seguido por Talleres (40 enteros), Defensa y Justicia (37), Boca Juniors (36) y Vélez, Lanús y Colón (35).

River Plate llega al encuentro ante la 'Academia' como el equipo más en forma del torneo: lleva sin perder 16 partidos y es el conjunto más goleador (44 tantos) y menos goleado (13) de la Liga argentina.

En su último partido, el combinado dirigido por Marcelo Gallardo se impuso por 0-1 frente a Platense, con un solitario gol de su joven estrella, Julián Álvarez (21 años).

Eso sí, para el partido del próximo jueves el "Muñeco" no podrá contar con el centrocampista Enzo Pérez, que no volverá a jugar este año por una luxación en su codo izquierdo, ni tampoco con el lateral Milton Casco y el volante Bruno Zuculini, ambos baja por acumulación de amonestaciones.

Para celebrar el título frente a su afición en el Monumental, River tendrá sí o sí que ganar ante Racing (14º clasificado con 26 puntos) y confiar en que Talleres no sume los tres puntos el martes frente a Gimnasia.

Si se confirman estos resultados, Marcelo Gallardo alzará su primer título liguero con River Plate, coronando una etapa de éxitos en el club (doce títulos en siete años).

Por su parte, Talleres tratará de apurar sus últimas opciones de campeonar ante Gimnasia (10º clasificado con 31 unidades), luego de empatar como local el viernes pasado ante Vélez Sarsfield.

Vélez, que con ese empate quedó fuera de la carrera por el título, tiene un lugar casi asegurado en la próxima Copa Libertadores por ser el segundo mejor equipo de la clasificación anual, solo superado por River Plate.

La última plaza de acceso a la Libertadores la ocupa Boca Juniors, que buscará afianzar esa posición en el clásico de este miércoles ante Independiente (9º clasificado con 31 puntos).

El entrenador del Xeneize, Sebastián Battaglia, podría repetir el mismo once que se impuso por 2-0 ante Sarmiento en la Bombonera el sábado pasado.

El desempeño en los cuatro partidos que restan será clave para determinar si Battaglia sigue o no al frente de Boca el año próximo, puesto que su contrato vence en diciembre.

- Cronograma de partidos de la vigésimo segunda jornada (del 23 al 25 de noviembre):

Martes 23: Gimnasia-Talleres, Huracán-Patronato, Aldosivi-San Lorenzo, Godoy Cruz-Estudiantes y Vélez-Argentinos.

Miércoles 24: Newell's-Central Córdoba, Sarmiento-Banfield, Atlético Tucumán-Defensa y Justicia y Independiente-Boca Juniors.

Jueves 25: Arsenal-Unión, Lanús-Platense, Colón-Rosario Central y River Plate-Racing.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. River Plate 21 15 4 2 44 13 49

.2. Talleres 21 12 4 5 31 20 40

.3. Defensa y Justicia 21 10 7 4 33 20 37

.4. Boca Juniors 21 10 6 5 26 16 36

.5. Vélez Sarsfield 21 9 8 4 30 17 35

.6. Lanús 21 10 5 6 37 33 35

.7. Colón 21 10 5 6 21 23 35

.8. Estudiantes 21 8 8 5 33 23 32

.9. Independiente 21 8 7 6 22 18 31

10. Gimnasia 21 8 7 6 18 19 31

11. Huracán 21 7 8 6 20 20 29

12. Godoy Cruz 21 7 6 8 28 26 27

13. Rosario Central 21 8 3 10 30 32 27

14. Racing 21 6 8 7 19 16 26

15. Argentinos Juniors 21 6 8 7 19 20 26

16. Unión 21 7 4 10 25 30 25

17. Aldosivi 21 7 3 11 21 33 24

18. Platense 21 5 8 8 24 27 23

19. Sarmiento 21 6 5 10 22 28 23

20. Patronato 21 5 8 8 23 31 23

21. Newell's 21 6 5 10 21 29 23

22. Banfield 21 4 9 8 16 24 21

23. Atlético Tucumán 21 5 6 10 21 35 21

24. Central Córdoba 21 4 8 9 22 27 20

24. San Lorenzo 21 5 5 11 18 28 20

26. Arsenal 21 4 7 10 11 27 19.