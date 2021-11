Luis Suárez, Joao y Kondogbia, en riesgo de sanción para Oporto

El jugador uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, durante un entrenamiento. EFE / Atlético de Madrid

Madrid, 22 nov (EFE).- Los delanteros Luis Suárez y Joao Félix y el centrocampista Geoffrey Kondogbia, futbolistas del Atlético de Madrid, encaran la quinta jornada de la Liga de Campeones, el próximo miércoles contra el Milan en el Wanda Metropolitano, a una tarjeta amarilla de la sanción por ciclo de tres amonestaciones, por lo que si ven una se perderán el duelo previsiblemente decisivo contra el Oporto en Do Dragao en la última cita de la fase de grupos del máximo torneo europeo.

El atacante uruguayo, el máximo goleador de la pasada y la actual campaña del Atlético de Madrid, ha sido amonestado en los dos últimos choques de la Liga de Campeones, ambos contra el Liverpool, primero en el Wanda Metropolitano y después en Anfield.

El futbolista portugués, en duda para este miércoles por un golpe muscular sufrido en el entrenamiento del pasado jueves y que lo apartó del enfrentamiento del pasado sábado contra Osasuna, vio amarilla en la primera cita contra el Oporto y en la cuarta contra el equipo inglés, mientras que el medio centro francés sumó ambas amarillas en los dos primeros encuentros.

A la vez, Felipe Monteiro es baja para este miércoles por su expulsión frente al Liverpool en Anfield y para el siguiente partido contra el Oporto, aunque el Atlético ha presentado un recurso para rebajar su sanción de dos choques.

"Fue un poco duro. No es para recibir dos partidos, porque no fue una jugada tan fuerte. Creo que cuando miras la tele despacito parece una jugada un poco más fuerte", valoró el sábado el central brasileño, una de las dos bajas seguras para el encuentro del miércoles junto a Kieran Trippier, que sigue con su recuperación de un esguince de grado III en la articulación acromioclavicular izquierda sufrido el pasado 7 de noviembre ante el Valencia.