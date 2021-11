Los Leones buscan la estabilidad con el regreso de Pujols al béisbol dominicano

El dominicano Albert Pujols de Leones del Escogido, en una fotografía de archivo. EFE/Francesco Spotorno

Santo Domingo, 22 nov (EFE).- Albert Pujols regresó a República Dominicana este lunes para enfundarse de nuevo la casaca de los Leones del Escogido en el campeonato de béisbol invernal dominicano, y podría jugar este martes en el partido contra el campeón de liga, las Águilas Cibaeñas, en la ciudad de Santiago (norte).

El regreso de Pujols, quien dejó el conjunto el pasado 10 de noviembre y viajó por asuntos personales a los Estados Unidos, encuentra al equipo rojo en un momento algo difícil en su propósito de ocupar uno de los cuatro cupos disponibles para la segunda ronda del torneo.

Los Leones han sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, dos ellas en el recién finalizado fin de semana.

Aunque los números de Pujols podrían no aterrar a los rivales, .200 en promedio de bateo, con un doble, como único extrabase, tres boletos, dos carreras anotadas y cuatro empujadas, la realidad es que la presencia del primera base y bateador designado aporta confianza a los demás miembros del conjunto capitalino.

Aunque Pujols ha pegado solo seis imparables en 30 visitas al plato, continúa siendo un peligroso bateador en los momentos de presión, en los que se decide el triunfo o fracaso de un equipo.

Otro punto clave de la reincorporación del veterano jugador, es que al momento de su partida se esperaba la entrada del también toletero Franmil Reyes, quien finalmente no jugó, debido a que el próximo año se someterá a un proceso de arbitraje con el conjunto de los Indios de Cleveland.

Es cierto que Pujols solo puede ocupar un lugar en la alineación, pero como expresó el longevo relevista de los Leones, Fernando Rodney, el toletero tiene una personalidad que permite aglutinar a cada uno de sus compañeros, además de gozar del respeto, no solo de los que juegan en la cueva de los escarlatas, sino también de sus rivales.

El regreso de Pujols, sin dudas le quitará un poco de presión al dirigente del Escogido Rodney Linares y podría ser el punto de partida para que los Leones encuentren la estabilidad que están buscando en el terreno de juego.