Los hondureños votarán entre la pandemia de la covid-19 y 14 partidos en contienda

Empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) trabajan en la bodega donde se almacena material electoral, el 20 de noviembre de 2021, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Str

Tegucigalpa, 22 nov (EFE).- Las elecciones generales de Honduras del día 28 se celebrarán entre el riesgo por la pandemia de covid-19 que desde 2020 afecta al país, y la participación de catorce partidos y doce candidatos presidenciales, de los que solo tres tienen opciones de triunfo, según sondeos.

La incidencia de muertos y contagios a causa de la covid-19 ha disminuido sustancialmente en los últimos tres meses, pero fuentes médicas han advertido que, debido a la movilización masiva de votantes que se espera, se presagia un rebrote en diciembre.

En las concentraciones políticas de los partidos que participan en la contienda muchos activistas asisten sin la protección de mascarillas, lo que sí cuidan al menos los principales líderes, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha indicado que los votantes deben llevar puesto el cubreboca el día de los comicios.

ELECCIONES Y FIESTAS NAVIDEÑAS DEJARÍAN REBROTE

La pandemia, la peor que ha sufrido Honduras en toda su historia, además de golpear su débil economía, alteró las campañas de los partidos y sus líderes, pero no el entusiasmo de los activistas, principalmente de los tres con mayores posibilidades de ganar.

Autoridades sanitarias y de los entes ligados al proceso electoral han venido haciendo llamamientos a no olvidar que la pandemia persiste en el país y que, aunque hay un alto porcentaje de vacunados, son muchos los que no se han aplicado ni una dosis.

El estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ha registrado 10.388 muertos y 377.420 contagios, desde marzo de 2020, cuando se comenzó a expandir la pandemia.

Una nueva muestra de la tendencia hacia la baja de la pandemia la registró el Sinager el viernes, con solamente dos muertos y 60 contagios, después de que durante más de un año a diario informaba de decenas de fallecidos y centenares de enfermos y hospitalizados.

Según el Sinager, hasta ahora se ha inmunizado a 3,2 millones de personas, el 33,8 % del total de la población, con ambas dosis de las vacunas anticovid, y 4,5 millones (47,7 %) recibieron la primera.

El presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras, Marco Moncada, dijo a periodistas que la pandemia tendría un rebrote en diciembre por la movilización durante las elecciones del 28 de noviembre.

Según Moncada, las grandes concentraciones de personas durante los comicios, al que han sido convocados más de 5 millones de los 9,5 millones de habitantes que tiene Honduras, hace prever una ola creciente de la pandemia de la mortal enfermedad.

La misma fuente señaló que el personal médico del país debe "estar preparado" por los "altos grados de positividad" que se estarían registrando en diciembre, cuando se espera otro tipo de movilizaciones por las fiestas navideñas y de fin de año.

14 PARTIDOS Y 12 CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Analistas consideran que contrario a la baja afluencia de votantes en los últimos tres comicios generales, este año podría aumentar debido a las alianzas entre partidos, tanto a nivel de la fórmula presidencial, como para alcaldías, orientadas a poner fin a los tres periodos al hilo que lleva el gobernante Partido Nacional.

La contienda electoral comenzó con quince candidatos presidenciales y catorce partidos, de los que solo tres tienen la posibilidad de ser el sucesor o sucesora de Juan Orlando Hernández, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2022, según los últimos sondeos difundidos en octubre.

Sobre la marcha del proceso dos candidatos renunciaron para aliarse con la del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando le faltaban siete meses para concluir su mandato, de cuatro años.

Otro candidato, un exoficial del Ejército, quedó inhabilitado debido a que enfrenta un juicio por lavado de activos, entre otros delitos, según acusación del Ministerio Público.

Con Xiomara Castro, los otros dos candidatos con mayor posibilidad de ser presidente son el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Yani Rosenthal, del Liberal, quienes lideran dos centenarias instituciones políticas conservadoras que hasta 2013 marcaron un largo bipartidismo en Honduras.

Entre los candidatos de los denominados partidos pequeños, sin posibilidad de triunfo, según analistas, figura el general retirado Romeo Vásquez, quien era el jefe de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Manuel Zelaya y encabezó el golpe de Estado de 2009 en su contra, en un acuerdo con los otros poderes del Estado.

Vásquez preside el partido Alianza Patriótica Hondureña y por tercera vez consecutiva busca el poder, aunque en las dos ocasiones anteriores logró muy pocos votos.