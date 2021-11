Latinoamérica, entre la expectación electoral y el miedo a la covid

Un hombre fue registrado este domingo al ejercer su derecho al voto, en un centro electoral de Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña

Redacción América, 22 nov (EFE).- América Latina vive un noviembre excepcional, entre la expectación que han causado las citas electorales de este fin de semana en Chile y Venezuela, los preparativos para la fiesta democrática en Honduras del próximo domingo y el miedo que despierta en esos países un posible repunte en los casos de coronavirus.

Chile, que acumula 1,7 millones de casos de covid-19 y 38.149 muertos por esa causa, este domingo salió a las urnas para elegir al sucesor del conservador Sebastián Piñera, así como a 155 diputados y 27 de los 43 senadores.

Antes de conocerse que la presidencia se definirá en el balotaje del próximo 19 de diciembre entre el ultraderechista José Antonio Kast y el diputado de izquierda Gabriel Boric, se supo que el coronavirus enlutó el día.

Allí, el aspirante a la presidencia chilena Franco Parisi, quien padeció la enfermedad a comienzos de noviembre, informó que Victoria Haydee Soto López, de 50 años y candidata a diputada por el Partido de la Gente, murió de esa enfermedad el viernes pasado.

También, en Venezuela, que celebró este domingo elecciones locales y regionales, las autoridades dieron a conocer que detectaron 772 casos de covid-19 en las últimas 24 horas, todos por transmisión comunitaria.

Con estas cifras, explicó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el país caribeño llegó a 425.213 contagiados y los muertos ascienden a 5.079 luego de que se registraran otros 6 fallecidos.

La jornada, en la que ganó el chavismo en 205 alcaldías de las 322 ya confirmadas, transcurrió con poca afluencia a los centros de votación.

Aún así Rodríguez expresó: "En nombre del presidente Nicolás Maduro agradecemos y reconocemos el civismo y carácter altamente democrático del pueblo venezolano que hoy (el domingo) acudió al llamado a votar por la paz de la patria, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad".

El noviembre electoral en América Latina comenzó el día 7 con la reelección de Daniel Ortega durante una cuestionada jornada, siguió en Argentina el 14 con las votaciones legislativas que ganó la oposición, y terminará el próximo domingo en Honduras, en donde se definirá al presidente entrante.

PREOCUPA LA SITUACIÓN DE BOLIVIA

En América, que reporta 95.987.918 casos y 2.336.843 fallecidos, preocupa la situación de Bolivia, que registra ocho semanas seguidas de incremento de contagios que marcan la cuarta ola de la enfermedad.

"Son ocho semanas de ascenso continuo de casos" que está afectando "con más dureza a las personas que no se vacunaron" puesto que alrededor del 90 % de los pacientes con covid-19 en hospitales tienen en común que no recibieron la inmunización, informó el ministro de Salud, Jeyson Auza.

El país acumula 19.068 muertos y 529.486 contagiados desde la llegada de la pandemia en marzo del año pasado.

Asimismo, las autoridades bolivianas aseguraron este lunes que se presenta un brote de covid-19 en dos de las principales cárceles de la nación andina, donde al menos 233 reclusos dieron positivo, por lo que se han suspendido las visitas y se ha aislado a los privados de la libertad y al personal carcelario.

MEJORAS EN COSTA RICA, CUBA, BRASIL y EE.UU.

En contraste, la situación en otros países del continente como Costa Rica, Cuba, Brasil y Estados Unidos mejora frente al coronavirus.

Así, por ejemplo, en Costa Rica comenzaron hoy el cierre del hospital que durante 20 meses se dedicó a atender exclusivamente a pacientes con la covid-19, el cual, ante la caída de los contagios y hospitalizaciones de las últimas semanas, se utilizará en otras necesidades.

El Centro Especializado en Atención Covid-19 (Ceaco), equipado con 88 camas, dejará de recibir pacientes y se transformará en el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) que brindará servicios de hospitalización, cirugías y rehabilitación a otro tipo de usuarios.

En 20 meses este centro atendió a 2.840 pacientes en estado severo y crítico, lo que representa el 34 % de los 8.425 enfermos que han requerido atención en cuidados intensivos durante la pandemia en Costa Rica.

Al 19 de noviembre el país centroamericano acumulaba 565.548 contagios y 7.251 fallecidos.

Igualmente, en Cuba se informó hoy que ninguna persona murió por complicaciones asociadas al coronavirus en las últimas 24 horas y por segunda vez en ocho días, con lo que el total de óbitos se mantiene en 8.295.

En cuanto a los contagios, suman hasta el momento 961.042, 240 de ellos confirmados en la última jornada.

Del mismo modo y a pesar de que Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia, reportó 123 nuevas muertes y 2.594 contagios en esta jornada, que dejan por ahora las cifras en 612.782 víctimas fatales y 22.019.870 casos confirmados, el optimismo reina en el gigante suramericano.

Y es que, el número de fallecidos y de enfermos ha caído casi que consecutivamente desde junio, un hecho atribuido a los avances en la campaña de vacunación gracias a la cual desde enero se han aplicado más de 300 millones de dosis.

Finalmente, Estados Unidos, que reporta 47.803.194 casos y 771.679 muertos, no planea cambiar por ahora su definición de personas vacunadas con la "pauta completa", a pesar de haber recomendado que todos los adultos del país reciban dosis de refuerzo de Pfizer y de Moderna.

Así lo aseguró este domingo el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, dos días después de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. dieran luz verde a la recomendación de suministrar esas terceras dosis de las vacunas.

"Queremos seguir la ciencia, y ahora mismo, si miramos los datos que tenemos, nuestra definición de alguien vacunado con la pauta completa es quien tiene las dos dosis originales de Pfizer y Moderna, y una sola dosis de Johnson&Johnson (Janssen)", dijo Fauci.