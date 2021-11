La WTA sigue sin fiarse de los vídeos de Peng

EFE/EPA/OIS/IOC/ INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE / GREG MARTIN

Londres, 22 nov (EFE).- La WTA continúa sin fiarse de que la tenista Shuai Peng pueda expresarse con libertad y sin que esté siendo coercionada, después de que esta haya mantenido una llamada con el Comité Olímpico Internacional.

La exnúmero uno del mundo en dobles apareció en las últimas horas en una llamada telemática con el presidente del COI, Thomas Bach, en la que aseguraba que se encontraba bien en su casa de Pekín y en la que pedía que se respetara su privacidad.

Sin embargo, la WTA ha respondido que este vídeo "no alivia las preocupaciones por su bienestar y por su capacidad para comunicarse sin censura y coerciones".

"Este vídeo no cambia nuestra petición de que se realice una investigación completa, justa y transparente sobre sus acusaciones de abuso sexual", dijo la WTA.

Peng se encontraba en paradero desconocido desde que el pasado 2 de diciembre acusara al ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli de abusar de ella sexualmente hace tres años. Solo los medios afines al Gobierno chino habían mostrado imágenes de la tenista desde aquella fecha, hasta esta llamada con el COI.