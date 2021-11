La nueva preocupación de Julia Janeiro a la espera de que el juez decida sobre su demanda contra Brayan Mejía

22-11-2021 Julia Janeiro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 22 (CHANCE)



Momentos complicados para Julia Janeiro. Tal y como aseguró hace tan solo unos días su abogado, Antonio González Zapatero, en conversación con el programa 'Ya es mediodía', la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario está tranquila tras su demanda penal contra Brayan Mejía, a la espera de que el juez decida qué hacer con su caso.



Y es que según el letrado todavía no saben si habrá juicio por presunto delito de violencia de género contra su exnovio tras el altercado que protagonizaron en la noche del 31 de octubre en una discoteca madrileña - en el que, supuestamente, el futbolista agredió a Julia y la tiró al suelo - o si, por el contrario, archivará la denuncia interpuesta por la influencer.



Intentando continuar con su vida al margen de la polémica, la hija de María José Campanario ha tenido que hacer frente a una nueva preocupación en los últimos días, ya que su gato está enfermo. Tal y como confesó la propia Juls recientemente en sus redes sociales su adorada mascota - que al parecer Brayan le amenazó con arrebatarle tras su ruptura - tiene hongos en la piel.



Volcada en el cuidado de su minino, la infuencer afronta este problema de salud de su mascota y muy seria, como la hemos visto en los últimos días. Y es que a pesar de que tanto sus padres como su novio, el futbolista Álex Balboa, están muy pendientes de ella en estos delicados momentos, la joven ha preferido no tener compañía en su visita al veterinario con su gato.



Tan discreta como en ella es habitual, ya que su abogado ha confesado que Julia no quiere ser famosa a pesar de la popularidad de sus padres, la influencer ha evitado contarnos cómo se encuentra ni qué hay de cierto en las últimas informaciones que rodean a su demanda contra Brayan. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!