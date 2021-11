Juan Guaidó llama a opositores venezolanos a reconstruir una "unidad sincera"

El opositor venezolano Juan Guaidó. Foto de archivo. EFE/ Rayner Peña R

Caracas, 22 nov (EFE).- El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó dijo este lunes que, tras los comicios realizados en el país caribeño en los que resultó vencedor el chavismo al obtener 20 de las 23 gobernaciones, urge la necesidad de "reconstruir" "una unidad sincera que legitime los liderazgos en Venezuela".

"Es un momento, por supuesto, que debe llevarnos a más unidad. A una unidad sincera, que relegitime los liderazgos en Venezuela, que reconstruya una plataforma unitaria, que dé respuestas a los intereses de los venezolanos", dijo Guaidó durante una rueda de prensa en Caracas.

Aseguró que, ante los resultados electorales, no es momento de "repartir culpas", pero que sí de manifestar "respeto a los ciudadanos" y de reflexionar, pues "lo que ayer pasó no podemos llamarlo una elección libre y justa".

"Hoy cabe y es un día de respeto a los ciudadanos, de atención a los venezolanos y también reflexión por parte de la dirigencia, por parte de los que se dicen líderes hoy en Venezuela. Porque también es evidente la necesidad de reunificación y articulación de todos los factores para poder enfrentar al régimen", añadió.

Guaidó reiteró que los comicios de este domingo se dieron "sin condiciones preexistentes", con el "secuestro" de las siglas de partidos opositores y que fueron organizados por un Poder Electoral "tutelado" por el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Nos quisieron arrinconar en un falso dilema de votar o no votar cuando queremos elegir el futuro de los venezolanos. Van a pretender medirnos o medir a la alternativa democrática en Venezuela por el color del mapa, cuando incluso según las cifras arrojadas desde el CNE tutelado por la dictadura, ni siquiera tienen una mayoría en este sentido", apostilló.

El exparlamentario puntualizó que unas elecciones "pueden ser" una solución al conflicto político solo si se garantizan las condiciones y la disputa electoral se centra en "el poder secuestrado por Nicolás Maduro".

Al ser consultado sobre el diálogo en México entre el Gobierno de Venezuela y el ala opositora que dirige, y que fue suspendido tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab, Guaidó aseveró que "es una necesidad lograr soluciones".

"Estamos listos para lograr un acuerdo de salvación nacional, estamos listos para retomar", dijo, tras recordar que la delegación de Maduro sigue "insistiendo con la atrocidad de denominar diplomático a un delincuente en detrimento no solo de los venezolanos, sino de su propia gente".

El mandatario dijo ayer que habrá "más diálogo, entendimiento político, convivencia y armonía", aunque afirmó que "no hay condiciones" para volver a instalar de nuevo la mesa de negociación con la oposición.

"Vamos a esperar. Es muy grave lo que hizo el Gobierno de EE.UU.", afirmó el presidente sobre la detención en Cabo Verde y posterior extradición de Saab a EE.UU., donde afronta un proceso judicial por un presunto delito de lavado de dinero. EFE

