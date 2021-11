Italia.- Mattarella confirma que le quedan "semanas" como presidente de Italia

17-11-2021 El presidente de la República, de Italia, Sergio Mattarella, comparece en en la clausura de la XIV Cumbre Cotec Europa a 17 de noviembre del 2021 en Málaga. El auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga acoge este miércoles, 17 de noviembre, la XIV Cumbre Cotec Europa bajo el lema 'La transición hacia la economía intangible en Europa'. POLITICA Álex Zea - Europa Press



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha confirmado que le quedan "semanas" en el cargo, dando a entender de nuevo que no aspirará a un segundo mandato y que, salvo sorpresas, los partidos estarán obligados a ponerse de acuerdo para buscar un nuevo jefe de Estado.



La Presidencia en Italia es más simbólica que política, pero las crisis recurrentes suelen dotar a quien la ocupa de un papel decisivo a la hora de ejercer de mediador o incluso de tomar decisiones sobre el futuro del país transalpino, como ha ocurrido en varias ocasiones durante estos últimos años.



Mattarella ya ha sugerido en varias ocasiones que no quiere repetir e incluso los medios italianos han dado cuenta de sus esfuerzos para buscar nueva vivienda. Este lunes, durante un discurso en la Universidad de La Sapienza, en Roma, ha declarado de nuevo que solo tiene "unas semanas" más por delante, según la agencia AdnKronos.



Nadie por ahora se ha postulado públicamente como sucesor, si bien todos los focos apuntan a Mario Draghi, actual primer ministro. Sin embargo, la salida prematura de Draghi abriría de nuevo la caja de los truenos en la política italiana, en la medida en que los partidos estaría obligados a rehacer de nuevo el Gobierno.



En la terna de potenciales candidatos también suenan los nombres de la ministra de Justicia, Marta Cartabia, del presidente de la Cámara de Diputados, Pier Ferdinando Casini, y el ex primer ministro Romano Prodi.