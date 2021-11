Infosalus.- España, en conversaciones con Astrazeneca para "asegurar" que España disponga de los nuevo tratamiento anticovid

09-09-2020 Logo de AstraZeneca. SALUD ECONOMIA EMPRESAS ASTRAZENECA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno están ya en conversaciones con laboratorio farmacéutico Astrazeneca para "asegurar" que España disponga de su nuevo tratamiento contra la Covid-19 en investigación, un cóctel de dos anticuerpos monoclonales denominado AZD7442, y que ha demostrado que reduce hasta un 88 por ciento los casos de COVID-19 grave o muerte en estos pacientes y hasta un 83% el riesgo de desarrollar covid sintomática a lo largo de seis meses.



Esta información ha sido confirmada por el propio presidente de AstraZeneca España, Ricardo R. Suárez, durante su participación en el acto 'Vacunación solidaria: cumpliendo compromisos', donde ha acompañado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y de Sanidad, Carolina Darias.



"Hoy podemos decir que estamos ya en una fase muy avanzada con nuestro tratamiento para afrontar de forma efectiva el control del coronavirus, especialmente en las personas con sistemas inmunitarios comprometidos que no responden a las vacunas. En breve esperamos poner a disposición de la población que la necesita", ha señalado en su intervención.



"Mantenemos nuestro compromiso de ser un socio leal con el Gobierno de España y los países con menos recursos para ayudar en la campaña de vacunación", ha afirmado Suarez, quien ha señalado que la compañía se prepara para los "futuros retos" que están por venir.



Asimismo, ha destacado que España es uno de los "mejores países del mundo en la labor contra la pandemia, ya que ha realizado acciones claves que han ayudado a "recuperar la esperanza y reencontrarno con nuestros seres queridos. Además, ha agradecido a España su "contribución altruista" para ayudar a distribuir la vacuna a países sin recursos.



"Es la responsabilidad de todos lograr vencer a esta crisis de salud pública. (...) De poco serviría el esfuerzo realizado entre todos si no contribuimos a que la vacunación llegue a todos los rincones del mundo", ya recordado, advirtiendo que "la pandemia mundial no entiende de fronteras".



BUENOS RESULTADOS EN SUS ÚLTIMOS ENSAYOS



AZD7442 es una combinación de dos LAAB, tixagevimab (AZD8895) y cilgavimab (AZD1061), derivados de células B donadas por pacientes convalecientes del virus del SARS-CoV-2. Descubiertos por el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y licenciados a AstraZeneca en junio de 2020, estos anticuerpos monoclonales humanos se unen a sitios distintos de la proteína de espiga del SARS-CoV-21 y fueron optimizados por AstraZeneca.



La combinación de anticuerpos de acción prolongada (LAAB) de AstraZeneca reduce el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomática en un 83 por ciento a lo largo de seis meses, según los resultados de un ensayo de fase III publicados este jueves por la compañía. Este combinación de fármacos, compuesto de una dosis de 300 mg de AZD7442 que se administra vía intramuscular (IM), está siendo estudiado para la profilaxis previa a la exposición al virus de la COVID-19 en personas de alto riesgo e inmunodeprimidos.



Además, en otro ensayo de tratamiento ambulatorio en pacientes con COVID-19 de leve a moderada, se evidenció que una dosis IM de 600 mg de AZD7442 redujo el riesgo de desarrollar COVID-19 grave o muerte (por cualquier causa) en un 88 por ciento en comparación con el placebo en pacientes que habían estado sintomáticos durante tres días o menos en el momento del tratamiento. El 90 por ciento de los participantes inscritos en este estudio pertenecían a poblaciones con alto riesgo de progresión a COVID-19 grave si se infectan, incluyendo aquellos con comorbilidades.



El 5 de octubre, AstraZeneca anunció que había presentado una solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para la autorización de uso de emergencia de AZD7442 para la profilaxis de la COVID-19. AstraZeneca ha acordado suministrar a Estados Unidos 700.000 dosis de AZD7442 si la FDA le concede la autorización de uso de emergencia y tiene acuerdos para suministrar a otros países.