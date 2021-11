Hochschild cae tras advertir intento por cerrar minas en Perú

(Bloomberg) -- Hochschild Mining Plc perdió más de la mitad de su valor en las operaciones de Londres luego de decir que se enteró de un intento del Gobierno peruano por cerrar dos de sus minas de plata en Perú tras supuestas acusaciones ambientales.

La empresa señaló el lunes que se enteró a través de los medios de comunicación que se había iniciado una comisión gubernamental para negociar el cronograma y los términos para el cierre de sus minas Pallancata e Inmaculada. No se ha recibido ninguna comunicación formal del Gobierno, dijo Hochschild.

Los inversionistas se asustaron cuando las elecciones de abril en Perú fueron ganadas por Pedro Castillo, un exsindicalista rural de un partido marxista que había prometido nacionalizar activos, bloquear proyectos y tomar una mayor parte de las ganancias extraordinarias de los minerales para combatir la pobreza.

Cualquier medida que se tome para cerrar las minas de Hochschild generará temores más amplios en la industria. Perú es uno de los mayores productores de cobre del mundo, con operadores como BHP Group, Anglo American Plc y Freeport-McMoRan Inc.

La primera ministra peruana, Mirtha Vásquez, dijo el viernes que no se autorizarían extensiones a los plazos operativos de cuatro minas en la región andina de Ayacucho, incluidas las dos operaciones de Hochschild, informó Reuters.

El director general de Hochschild, Ignacio Bustamante, dijo que la compañía no ha recibido ninguna instrucción para cerrar las minas. En una llamada con inversionistas, el ejecutivo manifestó que el mensaje de la primera ministra fue muy poco claro y que no cerrarán sus operaciones, ni ahora ni en el corto plazo.

El problema para las dos minas es que tienen licencias de exploración y minería relativamente cortas. A medida que se explotan los yacimientos, se perforan nuevas áreas a su alrededor para extender la vida útil de la mina, y las licencias se van actualizando continuamente, en lo que Bustamante llamó un “documento dinámico”. Dijo que la producción podría comenzar a verse afectada a fines de 2022 o principios de 2023.

RBC Capital Markets indicó que ambas minas representaban el 79% de su valoración de la empresa.

Posición defensiva

La empresa, que opera tres minas en Perú y una en Argentina, señaló que se defendería.

Hochschild indicó que defenderá su posición y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que se respeten los derechos de la empresa y sus filiales de propiedad absoluta bajo la ley peruana e internacional.

Desde que Castillo llegó al poder en julio, el sector minero se ha visto cada vez más afectado por manifestantes, incluida la interrupción de la producción en Antamina, una de las minas de cobre y zinc más grandes del mundo.

Hochschild se dedica a la minería en Perú desde principios del siglo XX y es una de las empresas más consolidadas del país. Salió a bolsa en Londres en 2006.

