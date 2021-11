Halle Berry dice que dirigir "Bruised" fue "una de las cosas más difíciles que he hecho"

Por Alicia C. Powell

LOS ÁNGELES, 22 nov (Reuters) - La actriz ganadora del Oscar Halle Berry se sentó por primera vez en la silla de directora para el nuevo drama "Bruised", una película que también protagoniza como una luchadora de artes marciales mixtas venida a menos que intenta revivir su carrera.

Berry dijo que le costó años llevar la película a la pantalla y que realizó un intenso entrenamiento físico de hasta cinco horas diarias para preparar las escenas de lucha. La película está actualmente en cartelera un número limitado de salas y estrenará en Netflix el miércoles.

"Sabía que iba a pasar más tiempo, más energía, más horas trabajando en algo de lo que había trabajado en toda mi carrera", dijo en una entrevista con Reuters. "Resultó ser cierto. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho".

La actriz británica Sheila Atim, que coprotagoniza el filme en el papel de entrenadora del personaje de Berry, dijo que "Bruised" trata que las personas se encuentren a sí mismas.

"Los personajes de esta historia intentan encontrar un camino a través de la mano que les ha tocado", dijo Atim. "Y algunas personas hacen camino por eso mejor que otras por diferentes razones".

Después de décadas en la industria del entretenimiento y de haber ganado un Oscar por la película de 2001 "Monster's Ball", Berry dijo que la gente se sorprende a menudo que todavía encuentre la industria del entretenimiento difícil de navegar.

"Entiendo que la mayoría de la gente piense que de alguna manera es fácil para mí", dijo Berry.

"Como mujer negra, el esfuerzo es real", añadió. "Sigue siendo real. Nunca me han dado nada en toda mi carrera y todavía tengo que luchar por las cosas. Y aunque a veces desearía no tener que hacerlo, también estoy agradecida de poder hacerlo".