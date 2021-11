Fútbol/Champions.- Previa del Villarreal - Manchester United

El Villarreal no quiere dejar pasar la crisis del United



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Villarreal CF y el Manchester United se enfrentan este martes (18.45 horas) en el Estadio de La Cerámica en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en su grupo de la Liga de Campeones, ya que una victoria de los de Unai Emery encarrilaría un pase a octavos de final, que sería matemático si vence por dos o más goles a un rival en crisis.



El 'Submarino Amarillo' es segundo en el Grupo F de la Champions con 7 puntos, los mismos que los 'Diablos Rojos' y dos más que el Atalanta, al que visitará en la última jornada que se presume decisiva y a la que llegará con opciones incluso si pierde ante Cristiano Ronaldo y compañía.



El conjunto castellonense llega a este partido crucial encadenando tres partidos consecutivos sin perder, lo que le permite afrontar el encuentro con una confianza y tranquilidad que parece aumentar cuando juega como local.



Pero lo que más preocupa al técnico vasco es el estado físico de la plantilla. Gerard Moreno, Arnaut Danjuma y Paco Alcácer son serias dudas para este importante y atractivo encuentro, donde el Villarreal quiere mostrar su madurez para tutear a los mejores del Viejo Continente.



El de Irún ha apelado a la ilusión de enfrentarse al "favorito" de cara a reafirmar todo el trabajo que están llevando a cabo y acercarse lo máximo posible al billete a octavos. En Old Trafford, el conjunto español dio la cara y sólo cayó por la aparición final de Cristiano Ronaldo, pero ahora ni el portugués ni su equipo parecen tener las mejores sensaciones.



EL UNITED, PRESIONADO



Y es que este será el primer partido del Manchester United sin Ole Gunnar Solskjaer como técnico, destituido tras la derrota ante el Watford en la Premier League (4-1) que aumentó las dudas sobre un equipo que no está respondiendo a las expectativas levantadas sobre su potencial.



Otro exjugador del triple campeón de Europa, el inglés, Michael Carrick, ha tomado las riendas del vestuario de forma interina y en su primera rueda de prensa ha dejado claro que sabe cómo quiere que juegue el equipo, presionado ante la posibilidad de quedarse fuera de los 16 mejores de Europa una vez más.



Será tarea fácil mejorar los resultados cosechados hasta ahora por el técnico noruego, con solo tres victorias en los últimos diez encuentros del United. Así, los de Carrick esperan que la marcha del exdelantero sea ahora un revulsivo para un partido vital y ante un rival que siempre les ha creado complicaciones.



De todos modos, los 'Diablos Rojos', que el próximo fin de semana se enfrentan al Chelsea en un choque capital para su futuro liguero, llegan a Villarreal sabedores también de que un triunfo les daría el billete a los cruces y les restaría de unas urgencias que ahora no tienen cabida en el vestuario.



Varane y Pogba, por lesión, y Greenwood, que dio positivo de COVID-19 días atrás, serán bajas, mientras que Shaw y Cavani son duda. El que no se lo perderá será el delantero portugués Cristiano Ronaldo, verdugo del 'Submarino' en la primera vuelta, y que atraviesa un 'mal' momento con cuatro partidos sin ver portería que seguramente haga que trate de dar su mejor versión.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Coquelin; Chukwueze, Dia y Pino.



MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Luke Shaw; Fred, McTominay, Fernandes; Cristiano, Sancho y Rashford.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE).



--ESTADIO: Estadio de La Cerámica.



--HORA: 18.45/Movistar Liga Campeones.