Fútbol/Champions.- Previa del Sevilla - Wolfsburgo

El Sevilla no puede meterse en la cueva del lobo



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Sevilla se jugará este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas) buena parte de sus opciones de clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones 2021-2022, que pasan principalmente por sumar su primera victoria en la fase de grupos ante el Wolfsburgo alemán.



No le vale otro resultado seguramente al conjunto hispalense si no quiere complicarse de manera ya definitiva su futuro en la máxima competición continental. Sorprendente colista de un Grupo G donde todo hacía indicar que era el rival a batir, los de Julen Lopetegui están con tres puntos, pero la gran igualdad hace que siga con las opciones de seguir en el torneo intactas.



El equipo andaluz está a dos puntos de su próximo rival y del Lille francés, frente al que cayó en la anterior jornada en el Sánchez-Pizjuán, mientras que el líder es el RB Salzburgo austriaco, que tampoco está destacado con tan sólo siete. A falta de seis por jugar y con los tres últimos en juego en la ciudad de Mozart, el Sevilla aún podría ser incluso primero.



Sin embargo, en las filas hispalenses también es latente el riesgo de quedarse fuera incluso de la Liga Europa, lo que podría suceder si hay derrota y el Lille gana. Por ello, ganar a los 'lobos' alemanes es obligatorio para seguir pensando que la temporada europea se puede alargar el 2022.



Y para empezar a cimentar mejor ese objetivo, el conjunto sevillista debe hacerse por fin fuerte en su estadio donde, hasta el momento, sus hasta ahora dos visitantes europeos, el Salzburgo y el Lille, se han llevado puntos vitales. No lo hizo el pasado sábado en LaLiga Santander, donde lo había ganado hasta su sufrido empate ante el Deportivo Alavés y que demostró que todavía no ha alcanzado su mejor y más regular versión, la necesaria para batir a un rival que ha mejorado con el cambio de entrenador.



Lopetegui afrontará el partido con bajas, sobre todo en el costado derecho ofensivo donde no podrá contar con sus dos componentes más habituales, Suso y Lamela, por lo que Munir o el recuperado 'Papu' Gómez se perfilan como los titulares junto a un Ocampos al alza y Rafa Mir, con menos opciones para un Idrissi que fue el elegido el fin de semana.



En el centro del campo, el técnico vasco tiene sobre todo la duda de Delaney para elegir la mejor configuración en la que sólo Fernando parece inamovible, mientras que atrás volverá el argentino Acuña para ocupar el lateral izquierdo que fue para Augustinsson el sábado.



EL WOLFSBURGO LLEGA SÓLIDO



Lopetegui ya ha advertido que les espera un partido duro contra el Wolfsburgo, frente al que empató con mucho trabajo en Alemania y ante el espera no cometer los errores que tuvieron ante el Lille, sobre todo a la hora de manejar el encuentro cuando ganaban por 1-0.



El conjunto alemán afrontará el partido con la 'ventaja' de saber que un punto le puede valer para depender de sí mismos en la última jornada cuando reciba en el Wolkswagen Arena al campeón de la Ligue 1. Esto puede hacer que le deje la iniciativa a los locales y tratar de sorprender al contragolpe.



Los 'Lobos' llegan al Pizjuán en un buen momento tras la llegada al banquillo de Florian Kohfeldt, que sustituyó a finales de octubre al neerlandés Mark van Bommel y con el que de momento el equipo no ha perdido. De hecho, acumulaba tres victorias seguidas hasta que empató este fin de semana ante el Arminia Bielefeld en la Bundesliga donde macha sexto.



Al igual que Lopetegui, el técnico alemán también está con bastantes bajas en su equipo, la última, la de su portero titular y capitán, el belga Koen Casteels, que no viajó por el coronavirus. El exjugador del Atlético de Madrid Josuha Guilavogui es duda, mientras que Bialek, Mehmedi, Paulo Otávio, Schlager, Steffen y William se lo pierden por lesión. Nmecha y Wieghorst serán sus principales peligros arriba.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SEVILLA: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Óliver Torres, Fernando, Jordán; 'Papu' Gómez, Mir y Ocampos.



WOLFSBURGO: Pervan; Lacroix, Bornauw, Brooks; Baku, Vranckx, Arnold, Roussillon; Nmecha, Lukebakio; y Weghorst.



--ÁRBITRO: Cuneyt Çakir (TUR).



--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.