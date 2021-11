22-11-2021 Fútbol/Champions.- Jorge Jesus: "Ir a Barcelona con opciones es un orgullo". El entrenador del SL Benfica, Jorge Jesus, ha señalado en la previa de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que ir a Barcelona a medirse al Barça con la posibilidad de pasar a octavos de final es un "orgullo" para el club. DEPORTES TÂNIA PAULO / SL BENFICA



BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



"Ir a Barcelona con la posibilidad de poder pasar a octavos de final a dos partidos del final de la fase de grupos es un orgullo para el Benfica, los jugadores y el técnico", aseguró el técnico en rueda de prensa.



Al Benfica le podría bastar con un empate para sellar el billete en la jornada final, aunque para ello dependería del Bayern. Con una victoria, el equipo luso dependería de sí mismo. "Buscamos jugar para ganar, sabiendo que vamos a estar apretados defensivamente durante el partido, porque todos los equipos pasan por eso en el Camp Nou", reconoció.



"En el Estádio da Luz ganamos 3-0, algo que pocos equipos hacen contra el Barcelona. Tenemos la oportunidad de pasar esta etapa. Si perdemos, no tenemos ninguna oportunidad; si ganamos, nos acercamos más y más; si empatamos, depende", valoró.



El técnico reconoció que esa victoria y posible futuro pase se la jugarán ante un Barça "candidato a ganar" la 'Champions'. "Aunque dicen que es más débil. ¿Perdió a Messi? Vale, es uno de los mejores del mundo, pero el Barcelona todavía tiene mucha calidad en cuanto a los mejores jugadores del mundo y es uno de los mejores equipos del mundo", destacó.



En cuanto al cambio de entrenador, aseguró que no espera un Barcelona diferente por tener nuevo entrenador. "Cualquiera formado en esa casa sabe el sistema de juego del equipo. Tanto Koeman como Xavi juegan 4-3-3, pero cada entrenador tiene una dinámica y elige diferentes jugadores", opinó.



"La llegada de Xavi trae un entorno favorable que da más confianza al equipo. Pero sigue siendo un gran equipo, con jugadores que pueden romper ofensivamente en cualquier momento. Jugar en el Camp Nou y con la afición será todavía más complicado", advirtió.



Sea como sea, su Benfica no modificará su plan de juego. "No vamos a huir de nuestra idea, que será la misma que la del Estádio da Luz. Vayamos con esa idea y probémoslo. Sabemos cuándo tenemos que estar a una presión alta y una presión más baja. Nos adaptamos en Lisboa y tenemos que saber hacerlo en Barcelona", manifestó.



Preguntado por su futuro, rehuyó hablar de ello y tampoco contempla un despido en caso de eliminación europea. "Lo que importa de momento es que, cuando hubo el sorteo, el 90% de las personas apostaron por el Bayern y el Barcelona. Quedan dos partidos y estamos discutiendo el pase con el Barcelona. Es una final para el Barcelona y el Benfica, y eso no tiene nada que ver con mi decisión de seguir o no en el Benfica", concluyó.