Fútbol/Champions.- Jordi Alba: "Voy a responder por Xavi y lo daremos todo"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Jordi Alba ha asegurado que tanto él como el resto del vestuario lo darán "todo" por hacer que Xavi se sienta orgulloso y, a nivel personal, añadió que responderá personalmente ante él y, de cara al partido contra el Benfica, lo calificó de "final" que afrontan con optimismo.



"Xavi nos ha pedido lo que a todo jugador; darlo todo por la camiseta. Las intimidades tampoco las voy a desvelar aquí. Pero es una motivación extra tenerlo ahora como entrenador, y voy a responder por Xavi igual que todos los jugadores y lo daremos todo para que se sienta orgulloso", manifestó en rueda de prensa.



Aseguró que tiene un "respeto enorme" a la figura de Xavi. "Es una motivación. Ayudará mucho a los que llevamos tiempo en el club. Es una alegría muy grande y nos ayudará a crecer a todos. Ya se ha visto esta semana que el chip del equipo ha cambiado", celebró.



"Las normas no tienen que cambiar nada. Cada uno es responsable de lo que hace. Esto nos ayudará a todos a estar más unidos. Estamos muy contentos con la llegada de Xavi. Sabemos lo que él daría por el club y para los jóvenes ha sido una referencia", reconoció.



En cuanto a las charlas personalizadas, las confirmó. "Ha hecho mucha hincapié con los jugadores, con los que no jugaban. Supongo que querría saber la opinión de los jugadores. Es un punto positivo para que el equipo se vuelva a enganchar y volvamos a creer en nosotros mismos. El partido contra el Espanyol fue muy bueno y es la linea a seguir"



Sí que rompió una lanza a favor del anterior técnico, Ronald Koeman. "No considero que el cambio de técnico se debería haber hecho antes. Ganamos una Copa cuando nadie lo pensaba. Estoy muy agradecido y todo el equipo. Ahora tenemos un nuevo técnico porque el presidente lo decidió así. Era el hombre que tenía que venir, por cómo conoce la casa. Seguro que nos ayudará", auguró.



De cara al partido contra el Benfica, en la quinta jornada de la 'Champions', aseguró que será una "final". "Sí, es una final y tenemos que ser muy positivos, el ambiente lo es y la actitud es muy buena. Tenemos que ser positivos, tenemos una final con nuestra gente, que está muy bien y hacía tiempo que no veía esa actitud y en momentos delicados están muy bien. Con su apoyo, los jugadores tenemos mucha más confianza", reconoció.



Espera un rival como el del partido de ida. "Es un equipo que hace muy bien las contras, pero tiene jugadores de mucha calidad. Joao Mario, Darwin, Grimaldo... Saben muy bien a lo que juegan. Seguro que será un partido muy difícil", auguró.



"El equipo no jugó tan mal para llevarse un 3-0, sinceramente. Lo pude ver desde casa y no creo que se hicieron las cosas tan mal como para un 3-0", rememoró sobre la derrota de la primera vuelta. "Queremos pasar a octavos y habrá que demostrarlo", recalcó.



"Somos conscientes de que hace tres jornadas todo lo veíamos oscuro y ahora dependemos de nosotros para estar en octavos. Vamos a intentar hacerlo y a demostrar que podemos pasar. Es la intención del míster y de todos", concluyó.