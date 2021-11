Fútbol.- Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso, Pep Guardiola y Lluís Cortés, nominados a los 'The Best'

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Las jugadoras del FC Barcelona Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso y los técnicos Pep Guardiola y Lluís Cortés son los representantes españoles en la lista de nominados de las diferentes categorías de los premios 'The Best', que concede la FIFA y que fueron desveladas este lunes.



Así, en la categoría de 'Mejor Jugadora', el fútbol español será el más representado ya que contará con tres de las 13 candidatas gracias a las centrocampistas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, y a la delantera Jennifer Hermoso. Hay que recordar que tanto Alexia Putellas como Jennifer Hermoso también están entre las aspirantes al 'Balón de Oro'.



Sus rivales serán las suecas Stina Blackstenius y Magdalena Eriksson, las inglesas Lucy Bronze y Ellen White, la noruega Caroline Graham-Hansen, la danesa Pernille Harder, la surcoreana Ji So-yun, la australiana Sam Kerr, la neerlandesa Vivianne Miedema y la canadiense Christine Sinclair.



En cambio, para el galardón masculino no sólo no hay jugadores españoles entre los candidatos sino que sólo hay un componente de LaLiga Santander, sólo el delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema. El belga Kevin de Bruyne, el portugués Cristiano Ronaldo, el noruego Erling Haaland, el italo-brasileño Jorginho, el polaco Robert Lewandowski, los franceses N'Golo Kanté y Kylian Mbappé, el argentino Leo Messi, el brasileño Neymar y el egipcio Mohamed Salah.



Para la categoría de 'Mejor Entrenador', Lluís Cortés, que hizo campeón de Europa al FC Barcelona femenino y que fue nombrado la semana pasada nuevo seleccionador femenino de Ucrania, y Pep Guardiola, técnico del Manchester City son candidatos.



El ilerdense tendrá como rivales para el galardón de 'Mejor Entrenador de Fútbol Femenino' al sueco Peter Gerhardsson, a las inglesas Emma Hayes y Beverly Priestman, y a la neerlandesa Sarina Wiegman, mientras que el de Santpedor tendrá la competencia del técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y de los italianos Antonio Conte y Roberto Mancini, de los alemanes Hansi Flick y Thomas Tuchel, y del también argentino Lionel Scaloni.



Finalmente, Ann-Katrin Berger, Christiane Endler, Stephanie Lynn Marie Labbé, Hedvig Lindahl, Alyssa Naeher, Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer y Kasper Schmeichel son los nominados para los mejores guardametas.



FIFA indicó que el periodo de votación para la afición ya ha comenzado en su página web y que se cerrará a las 23:59 del próximo 10 de diciembre, y que será a primeros de enero cuando dé a conocer los tres finalistas en cada categoría.