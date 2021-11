Frustran el regreso de los mariscales Rodgers y Newton; Taylor establece marca

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 22 nov (EFE).- La jornada dominical de la Semana 11 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) marcó el regreso frustrado de los veteranos mariscales de campo Aaron Rodgers y Cam Newton, que habían levantado expectativas en su primer partido de vuelta a las canchas.

En sentido opuesto, el corredor Jonathan Taylor estableció marca de franquicia al anotar cinco veces en un partido.

Mientras que en el juego de equipo los Buffalo Bills perdieron el liderato de su división.

El pateador Greg Joseph anotó gol de campo de 29 yardas cuando expiraba el tiempo reglamentario y dio a los Minnesota Vikings una victoria por 34-31 sobre los Green Bay Packersm para quienes Rodgers no estuvo a la altura del partido.

El mariscal de campo Kirk Cousins ​​pasó para 341 yardas y tres touchdowns para los Vikings (5-5).

Mientras que el mariscal de campo de los Packers (8-3), Rodgers, que no entrenó mucho esta semana debido a una lesión en el dedo del pie después de perderse gran parte de la primera mitad del mes con COVID-19, finalizó con 23 de 33 para 385 yardas, su máximo de la temporada, pero insuficiente para dar a su equipo el triunfo.

El mariscal de campo Taylor Heinicke lanzó para 206 yardas y tres touchdowns contra la mejor defensiva de pase de la liga, y Washington arruinó el regreso de Newton al “Bank of America Stadium” al derrotar como visitantes 21-27 a los Carolina Panthers.

Heinicke completó 16 de 22 pases para 206 yardas con tres envíos de touchdown para Washington (4-6).

El quarterback de los Panthers (5-6), Newton, en su primera apertura desde que firmó un contrato de un año en su regreso a Carolina, lanzó para 189 yardas y dos touchdowns y corrió para una anotación de 24 yardas.

Pero las dos últimas series potenciales de Newton para ganar el juego terminaron cuando los Panthers entregaron el balón en downs.

Newton ha perdido nueve aperturas consecutivas con los Panthers desde la temporada 2018.

Taylor estableció marca de franquicia al anotar cinco veces y los Indianápolis Colts vencieron como visitantes 15-41 a los Bills.

Los Colts (6-5) continuaron mejorando su marca a 5-1 en sus últimos seis juegos. Indianápolis se había ido 0-5 contra oponentes que llegaron a los playoffs el año pasado, incluidas dos derrotas ante el rival de la División Sur de la Conferencia Americana, los Tennessee Titans.

Taylor anotó tres veces en la primera mitad del partido, incluida una captura de 23 yardas, en camino de convertirse en el primer jugador de la NFL con cinco TD en un juego desde que Alvin Kamara, de los Nueva Orleans Saints logró seis por tierra en victoria por 52-33 sobre los Minnesota Vikings el Día de Navidad.

Taylor terminó con 185 yardas terrestres y cuatro touchdowns, el máximo de la temporada, y acumula 1.122 yardas esta temporada después de comenzar la jornada empatado en el liderato de la liga con el lesionado Derrick Henry, de los Tennessee Titans.

Taylor tiene 14 touchdowns esta temporada, adelantándose a James Conner, de los Arizona Arizona, quien comenzó el día con 12.

Además, Taylor superó las 100 yardas desde la línea de golpeo y anotó un touchdown por octavo juego consecutivo, igualando la carrera más larga de la NFL establecida por el ex corredor de los Colts, Lydell Mitchell, que abarca las temporadas 1975-76, y LaDainian Tomlinson en 2006.

Mientras que con su derrota, los Bills (6-4) perdieron el liderato en la División Este de la Conferencia Americana, dejando ese lugar a los Nueva Inglaterra Patriots.

Los Bills han perdido tres de cinco, incluida una derrota por 9-6 en Jacksonville hace dos semanas, y no han ganado juegos consecutivos desde una racha de 4-0 que terminó con una derrota por 31-34 en Tennessee el 18 de octubre.

El mariscal de campo Tua Tagovailoa lanzó un pase de anotación de 5 yardas a Myles Gaskin a principios del último cuarto y los Miami Dolphins vencieron como visitantes 17-24 a los Nueva York Jets.

Los Dolphins (4-7) consiguieron su tercera victoria consecutiva.

Una semana después de una impresionante victoria sobre los Baltimore Ravens, los Dolphins se sobrepusieron a algunos problemas para su primera racha ganadora de tres juegos desde que ganaron cinco seguidos a mitad de la última temporada.

Por los Jets (2-8), su quarterback Joe Flacco completó 24 de 39 pases para 291 yardas con dos pases de touchdown.

El mariscal de campo Tyrod Taylor lanzó para 107 yardas y corrió para una anotación para los Houston Texans, que derrotaron como visitantes 13-22 a los Titans de Tennessee, que vieron rota su racha de seis victorias seguidas.

Los Texans rompieron la racha perdedora activa más larga de la NFL y pusieron sus números en 2-8, luego de haber perdido ocho juegos de manera consecutiva desde que ganaron su primer partido de temporada y no habían anotado un TD fuera de su campo desde el 19 de septiembre.

En otros resultados, los Cleveland Browns superaron 13-10 a los Detroit Lions, que siguen sin conocer el triunfo en lo que va de temporada; los Ángeles Chargers derrotaron 41-37 a los Pittsburgh Steelers; los Arizona Cardinals superaron como visitantes 13-23 a los Seattle Seahawks.

Los Kansas City Chiefs vencieron 19-9 a los Dallas Cowboys; los Cincinnati Bengals derrotaron como visitantes 13-32 a Las Vegas Raiders; los Filadelfia Eagles vencieron 40-29 a los Nueva Orleans Saints; los San Francisco 49ers ganaron como visitantes 10-30 a los Jacksonville Jaguars, y los Baltimore Ravens vencieron como visitantes 13-16 a los Chicago Bears.