España.- Unidas Podemos y Más País exigen explicación a Casado por su "casual" presencia en una misa por Franco

22-11-2021 El líder del PP, Pablo Casado, responde a los medios durante una visita al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo (FCMVT), a 22 de noviembre de 2021, en Vitoria, Euskadi, (España). La FCMVT es una fundación del sector público estatal creada con el objetivo preservar y difundir los valores democráticos que encarnan las víctimas del terrorismo, y concienciar al conjunto de la población. Esta visita es una de las dos paradas que Casado hace hoy en Euskadi. Posteriormente, el líder del PP acudirá a la reunión del Plenario de la European Round Table For Industry, que se celebrará en Bilbao. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Unidas Podemos y Más País han exigido este lunes una "explicación" al líder del PP, Pablo Casado, por haber asistido el pasado sábado en la Catedral de Granada a una misa en la que se rezó por el dictador Francisco Franco coincidiendo con el 46 aniversario de su fallecimiento, un hecho que desde su partido atribuyen a una casualidad.



En una rueda de prensa el Congreso, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha indicado que la presencia de Casado en esa ceremonia es de una "enorme gravedad". "Lo podemos adjudicar al azar, pero el 20N había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias, con lo que la probabilidad de ir a una era del 0,05%", ha comentado.



Echenique ha destacado el hecho de que Casado se quedara en la misa una vez constatado que en ella se oró por el dictador y ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que este asunto no esté provocando un gran "debate".



En la misma línea se ha expresado la portavoz de En Comú Aina Vidal quien considera urgente que se aclare esta situación "tremendamente alarmante" y ha llamado a Casado a hacer una "reflexión profunda". Y es que, desde su punto de vista, los 'populares' deben poner fin a la "lucha" interna "para ver quién es más ultra" y que "les está perdiendo absolutamente" y devolver al partido a "los marcos democráticos".



MERKEL DARÍA EXPLICACIONES



También ha pedido una explicación pública a Casado el líder de Más País, Íñigo Errejón. A su juicio, si entró en ese templo "por casualidad" y por "equivocación" tiene que "salir" a dejar claro que "no homenajea a dictadores" y que está "inequívocamente con la democracia y con quienes lucharon por ella en nuestro país".



"Lo contrario sería muy grave", ha avisado, subrayando que si la canciller alemana en funciones, Angela Merkel, hubiera entrado por equivocación a una misa en honor a Adolf Hitler comparecería para asumir su error y pedir disculpas por ofender a los demócratas.



A preguntas de la prensa, Errejón se ha referido también al enfrentamiento entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha señalado que a España "le vendría bien tener a un partido de oposición que supiera dónde está". "No se puede estar diciendo los lunes que se está girando al centro y los viernes entrar en misas sospechosas", ha apostillado.



POCA CREDIBILIDAD



El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha puesto en duda la explicación del líder del PP aludiendo a su "poca credibilidad". "De las 23.000 iglesias que hay casualmente va a una donde se decía una misa por Franco...", ha comentado, incidiendo en que es inimaginable que el líder de la oposición en Alemania o Italia acuda a una ceremonia donde se reza por Hitler o Mussolini.



Respecto a la situación interna del PP, Baldoví ha confesado que le "encanta" ver el "espectáculo" que, a su juicio, está dando el primer partido de la oposición. "Me gustaría que siguieran así muchísimo tiempo por el bien de los ciudadanos del país", ha dicho.