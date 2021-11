El Salvador.- La Fiscalía y la Policía de El Salvador allanan las sedes de siete ONG por supuesta malversación de fondos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía y la Policía Nacional de El Salvador ha allanado este lunes las oficinas de siete ONG después de una petición interpuesta por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga los fondos destinados a las organizaciones y ante un posible delito de malversación de fondos.



La Fiscalía ha comunicado, a través de su cuenta de Twitter, que se trata de un total de ocho inmuebles pertenecientes a siete ONG diferentes en San Salvador, La Libertad y Santa Ana.



"Las pesquisas abarcan la asignación de fondos, la ejecución de supuestos proyectos y el seguimiento que le habrían dado a los mismos para obtener más financiamiento", ha indicado el jefe de la unidad de la Fiscalía Anticorrupción, Emilio Hidalgo, recoge 'La Prensa Gráfica'.



"Todas estas organizaciones han realizado solicitudes de fondos públicos, sin dar detalles de inversiones realizadas con las mismas, se han hecho una serie de solicitudes presentadas a través de conductos no oficiales", ha agregado Hidalgo, que ha indicado que las ONG "mantienen objetivos imprecisos, genéricos y hasta cierto punto repetitivos".



Además "los estados financieros y balances fueron presentados de forma tardía al Ministerio de gobernación, al registro correspondiente de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro", ha explicado Hidalgo.



Una de las organizaciones en las que han entrado la Fiscalía y la Policía ha sido la Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Anaya Montes, conocida como Las Mélidas, que han denunciado a través de su cuenta de Twitter que consideran esta acción como "un atentado a la institución" y "un acto cobarde para opacar" su acción.



El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha indicado que se trata de una acción en el marco de "la lucha contra la impunidad" por la que harán justicia ante delitos de malversación y negociaciones ilícitas, entre otros.



"No vamos a permitir más impunidad a los actos de corrupción. El pasado 23 de agosto de 2021, la comisión especial de la Asamblea Legislativa --controlada por el oficialismo-- interpuso la denuncia por irregularidades en 7 organizaciones no gubernamentales", ha detallado el responsable de la cartera a través de Twitter.



La comunidad internacional ha venido denunciado la deriva autoritaria adoptada por el presidente, Nayib Bukele, y su partido, Nuevas Ideas, que controla el Legislativo. Recientemente, la Asamblea Legislativa se ha visto obligada a rechazar la Ley de Agentes Extranjeros, que ha sido comparada con la de Nicaragua, por las críticas recibidas.



La iniciativa llevó a la Embajada de Alemania en El Salvador a suspender las asignaciones a proyectos comunitarios "hasta nuevo aviso" debido a una posible afectación del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros a las ONG con las que trabaja la oficina alemana.