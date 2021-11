EEUU.- Un comité de la Asamblea de Nueva York confirma las acusaciones de acoso sexual y uso indebido de fondos de Cuomo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Un comité independiente de la Asamblea de Nueva York encargado de investigar las acusaciones contra Andrew Cuomo con motivo de la propuesta de juicio político que se presentó contra él, ha confirmado no solo las denuncias por acoso sexual que se presentaron contra él, sino también irregularidades en la gestión de la pandemia y el uso indebido de fondos públicos para promover su libro.



El informe, que consta de 63 páginas, se ha publicado este lunes, después de que el comité suspendiera su investigación en agosto, coincidiendo con la renuncia presentada por Cuomo, después de las conclusiones presentadas por la fiscal general, Letitia James, validando las numerosas denuncias de acoso sexual que presentaron varias mujeres que trabajaron para su administración.



"Este ha sido un capítulo profundamente triste en la historia de Nueva York", ha dicho el presidente de la Asamblea, el demócrata Carl Heastie. "Como ya hemos hecho a lo largo del caso, continuaremos cooperando con todos los órganos de investigación para proporcionar las pruebas que hemos descubierto", ha subrayado.



El comité empezó su investigación en marzo con el objetivo de determinar si Cuomo debía seguir ostentando el cargo de gobernador, sin embargo con su salida en agosto, ha dejado de contar con autoridad legal para iniciar cualquier tipo de acusación contra él, explica la cadena CNN.



El documento elaborado por investigadores independientes del bufete de abogados Davis Polk & Wardwell no solo corrobora el trabajo de la fiscal James, sino también las supuestas irregularidades que habría cometido su administración en la gestión de la crisis del coronavirus en algunas residencias de mayores del estado, donde surgieron discrepancias en relación al número exacto de víctimas mortales.



En el caso de las denuncias de acoso sexual, este nuevo informe confirma "el ambiente de trabajo hostil" que Cuomo habría creado alrededor de las víctimas de su "conducta sexual inapropiada", que iba desde tocamientos sin consentimiento a insinuaciones lascivas acerca la vida personal de algunas de ellas.



Asimismo, la comisión también ha encontrado que Cuomo habría utilizado recursos y personal del estado de Nueva York, para escribir, publicar y promocionar su último libro, 'Crisis estadounidense, lecciones de liderazgo en la pandemia de COVID-19', en el que algunos funcionarios trabajaron "extensamente" durante su horario laboral.



"La conducta del exgobernador, como se muestra en este informe, es extremadamente preocupante y es representativa de alguien que no es apto para el cargo. Espero que esto ayude a los neoyorquinos a comprender mejor la seriedad de las acusaciones que se han hecho y sirva para guiarnos hacia un gobierno más ético y responsable", ha señalado el presidente de la comisión, Charles Lavine.



Los encargados de elaborar este último informe recopilaron más de 600.000 archivos, incluyendo fotografías, mensajes de texto, audios, llamadas telefónicas, vídeos, correos electrónicas y más de 200 testimonios.



El pasado 28 de agosto, Cuomo, quien hasta entonces se había resistido a dejar el cargo de gobernador a pesar de que las acusaciones por acoso sexual se amontonaban en su escritorio, presentó su dimisión, siendo dos meses después acusado de manera formal de un delito sexual menor por un tribunal de Nueva York.