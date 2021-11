EEUU.- Netflix compra Scanline VFX, creadora de efectos especiales de 'Cowboy Bebop' y varias películas de Marvel

23-08-2021 Cowboy Bebop: Primeras imágenes del remake en acción real de Netflix, que ya tiene fecha de estreno. El gigante audiovisual Netflix ha llegado a un acuerdo con la empresa alemana Scanline VFX, encargada de la producción de los efectos especiales de multitud de películas de Hollywood, según ha anunciado este lunes en un comunicado en el que no se han desglosado los términos financieros de la operación. POLITICA CULTURA NETFLIX



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El gigante audiovisual Netflix ha llegado a un acuerdo con la empresa alemana Scanline VFX, encargada de la producción de los efectos especiales de multitud de películas de Hollywood, según ha anunciado este lunes en un comunicado en el que no se han desglosado los términos financieros de la operación.



Scanline VFX se fundó en 1989 en Alemania y cuenta con estudios en Múnich, Stuttgart, Los Angeles, Vancouver, Montreal, Seúl y Londres.



La empresa cuenta con dos premios Emmy por los efectos especiales de las temporadas cuatro y ocho de 'Juego de Tronos'. Además de haber trabajado en los efectos especiales de la adaptación de imagen real de Netflix de 'Cowboy Bebop', también ha trabajado en multitud de películas de Marvel, incluidas las recientes 'Eternals' y 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'.



Actualmente, la firma está trabajando en los efectos especiales de la cuarta temporada de 'Stranger Things' y en cuatro películas de la casa de cómics DC: 'The Batman', 'Aquaman y el reino perdido', 'The Flash' y 'Black Adam'.



La vicepresidenta de Netflix a cargo de operaciones de estudios, Amy Reinhard, ha subrayado que la empresa invertirá en la plantilla y la infraestructura de Scanline VFX. La firma alemana seguirá operando de forma independiente y trabajando para otros clientes aparte de Netflix.