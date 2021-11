EEUU abre sus puertas a los vacunados: lo que hay que saber

ARCHIVO - La estricta revisión de cumplimiento de los requisitos de ingreso a Estados Unidos hace aconsejable llegar con tiempo al aeropuerto para emprender un viaje a ese país. Foto: Bodo Marks/dpa

Estar completamente vacunado es un requisito necesario para poder viajar a Estados Unidos desde el 8 de noviembre, después de más de un año y medio en el que fue prácticamente imposible ingresar. Estas reglas valen para los turistas, pero también para quienes viajan por negocios. ¿Cuáles son los requisitos? Las personas con el esquema de vacunación completo pueden nuevamente ingresar a Estados Unidos desde el 8 de noviembre. Además de contar con la la vacuna, también es necesario presentar una prueba negativa (PCR o antígeno) que no tenga más de tres días. O un certificado de que se tuvo coronavirus en los últimos 90 días. Los niños de menos de dos años no tienen que presentar ninguna prueba. ¿Hay excepciones? Sí, pero pocas: los que no se ven afectados son los menores de 18, los diplomáticos y los funcionarios de gobierno, personas con distintos problemas médicos o exceptuadas por emergencias o motivos humanitarios. Estos pocos no vacunados deben presentar un test de coronavirus negativo antes del vuelo, que no puede tener más de 24 horas de antigüedad. En muchos casos, deben comprometerse a aislarse durante una semana. ¿Qué vacunas se aceptan? Se aceptan las vacunas de Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac y Johnson & Johnson. También se admite una combinación de estas vacunas. Es importante que la última vacuna sea de hace al menos 14 días. ¿Qué certificados de vacunación se aceptan? Tanto los digitales como los analógicos, mientras hayan sido emitidos por autoridades oficiales, como oficinas, ministerios o institutos de salud relacionados. Esto vale para apps de smartphone con códigos QR, certificados descargados digitalmente y certificados de vacunación en papel. Los documentos deben incluir el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona y debe figurar la institución que los emite, la vacuna empleada y las fechas de las inyecciones. ¿Qué rige para los recuperados? La autoridad de salud estadounidense CDC escribe: "Si se recuperó hace poco de covid-19, puede viajar con un certificado que acredite que se recuperó de covid". Esto significa: se necesita una prueba de coronavirus positiva que no tenga más de 90 días y un certificado que establezca que puede viajar. ¿Es obligatorio usar tapabocas en el avión? Sí. También en los aeropuertos. ¿Qué rige para los niños sin vacunar y con ello, las vacaciones familiares? No hay nada que impida las vacaciones en familia. Los menores de edad no tienen que hacer la cuarentena obligatoria de siete días que corre para los no vacunados adultos. Sin embargo, después de llegar a Estados Unidos, deben someterse a un test de coronavirus. Además, los niños de padres completamente vacunados pueden presentar una prueba de hasta tres días, y no uno, de antigüedad antes de volar. ¿Hay que esperar mucho para ingresar? Por lo general, puede que se produzcan largas esperas en aeropuertos como el John F. Kennedy en Nueva York. Dado que los documentos necesarios en relación al coronavirus se revisan antes del despegue, quienes viajan deben calcular algo más de tiempo a su salida. ¿Cambió algo para quienes ingresan con un certificado Esta? Para ingresar a Estados Unidos se sigue pidiendo un certificado Esta o un visado, además de los documentos que deben presentarse en el marco de la pandemia. ¿Hay que tener en cuenta algo más en relación al coronavirus? El número de infecciones varía fuertemente por región. Quienes viajen deberían informarse antes del vuelo acerca de las regulaciones específicas y las restricciones por el coronavirus en cada estado federado o distrito. dpa