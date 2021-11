Ecuador ve opciones de medalla con Yépez y Farinango en lucha y natación

El nadador David Farinango, de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Guayaquil (Ecuador), 22 nov (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Jorge Delgado Panchana, aseguró que en lucha y natación se centrarán las mayores expectativas para ganar medallas en los primeros Juegos Panamericanos Junior, que se disputarán en Colombia desde el próximo 25 de noviembre.

"En juveniles, no todo está escrito ni tampoco pronosticado, pero las mayores expectativas para medallas estarán en lucha y natación, pero esperamos un buen desempeño de nuestros debutantes en unos Juegos de esta magnitud", expresó a Efe Delgado Panchana.

Entre los deportistas que reconoció el directivo que tiene las mejores posibilidades para conquistar medallas, aparecen Anicka Delgado y David Farinango, en natación, y Lucía Yépez, en lucha.

Delgado debutó, con 19 años, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Farinango, con 21 años, alcanzó el decimoquinto lugar en esas mismas justas.

Por su parte, 'la Tigra' Yépez, como es conocida la luchadora, se ubicó en el octavo puesto de su categoría en Tokio y quedó recientemente campeona Mundial en Belgrado, Serbia.

"En realidad, son tres o cuatro referentes, los demás todos son atletas nuevos que van a tener su primera experiencia en unos Panamericanos, en los que entrarán México, Estados Unidos, Canadá y normalmente los juveniles no compiten con eso, pero están las expectativas", afirmó.

Además de las figuras que mencionó Delgado Panchana, saldrán con experiencias de Juegos Olímpicos Glenda Morejón y David Hurtado, en los 20 kilómetros marcha; y Anahí Suárez, que debutó en Tokio 2020 con el equipo femenino de posta.

Solo en esa disciplina, Ecuador lleva a Colombia 32 deportistas.

Suárez saldrá a las pistas como medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires en el 2018.

La velocista, de 20 años, esta en el top 5 del escalafón continental y es campeona sudamericana Sub'23 en los 100 y 200 metros planos.

Morejón se convierte en una de las más experimentadas del equipo, pues ganó su primer título en el Mundial de 2017 en Nairobi y luego alcanzó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de marcha por equipos de 2018 en Tiacang, China.

La marchista de 21 años, impuso en 2019 el récord mundial en su debut en los 20 kilómetros en la XXXIII edición del Gran Premio Catones de La Coruña, España, con un tiempo de 1:25:29.

Sin embargo, no le fue bien en los últimos Juegos Olímpicos, en los que reconoció que los nervios del debut le pasaron factura.

Los ecuatorianos anhelan de que sus deportistas tengan un gran debut como Morejón, el primer medallista olímpico Jefferson Pérez o el propio Delgado Panchana, que debutó a los 18 años en los Olímpicos de Múnich, en 1972.

La esperanza de medallas del país la alienta también la gran actuación de la selección de fútbol, que con jóvenes de entre 19 y 23 años están a escasos cuatro puntos, de los 12 que quedan en disputa, para acceder al Mundial de Catar 2022.

Ecuador participará en los Panamericanos Junior con 168 atletas en 25 deportes, 86 hombres y 82 mujeres.