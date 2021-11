El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone, durante el partido de la jornada 14 de LaLiga que se disputó en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid.- EFE/ZIPI

Madrid, 22 nov (EFE).- Ganador apurado el sábado contra Osasuna, el Atlético de Madrid ya enfoca a la Liga de Campeones, en la que nada más cuatro puntos en otras tantas jornadas lo mantienen al filo de la eliminación y lo enfrentan a dos 'finales', 81 combinaciones y muchas inquietudes contra el Milan y el Oporto, con la única garantía de dos victorias o cuatro puntos, siempre que tres de ellos sean en Do Dragao, para avanzar a los octavos de final sin depender del marcador portugués en Liverpool.

Son los únicos cálculos que no incluyen el resultado del Oporto en Anfield en el futuro europeo del conjunto rojiblanco, ligado de forma indispensable también al encuentro de la última cita en terreno luso, donde se jugará la segunda posición de su grupo y el pase a las eliminatorias de la Champions en casi todos los casos menos en uno que lo dejaría fuera ya esta misma jornada: si el Atlético cae con el Milan y el Oporto vence en Liverpool.

De las 81 combinaciones posibles de marcadores en las dos últimas jornadas de la fase de grupos, el Atlético se clasifica en treinta (un 37 por ciento), en tres se resuelve por la diferencia general de goles entre ambos equipos, con ventaja del equipo rojiblanco por ahora, y en 48 (un 59 por ciento) queda eliminado de la Liga de Campeones.

- LAS COMBINACIONES EN LA LIGA DE CAMPEONES DEL ATLÉTICO A FALTA DE DOS JORNADAS:

- Dos victorias contra el Milan y el Oporto (10 puntos en seis jornadas):

Seis puntos en las dos últimas citas, con sendos triunfos contra el Milan en el Wanda Metropolitano y frente al Oporto en Do Dragao, por ese orden, garantizan la presencia del conjunto entrenado por Diego Simeone en los octavos de final de la Liga de Campeones pase lo que pase en el duelo del equipo portugués contra el Liverpool, que ya está clasificado sí o sí como primero del cuarteto.

- Un empate contra el Milan y una victoria en Oporto (8 puntos en seis jornadas):

Al igual que en la anterior opción, esta combinación de cuatro puntos clasifica al Atlético para las eliminatorias de la Champions sin depender de nadie más que de sí mismo, aunque en algunos casos gracias a la diferencia particular de sus enfrentamientos con el Oporto, con el que empató en casa sin goles y al que ganaría en esta hipótesis en la última jornada en el campo portugués. Dentro de esos parámetros no influiría en nada el marcador este miércoles del club luso en Anfield.

- Una victoria contra el Milan y un empate en Oporto (8 puntos en seis jornadas):

Aunque también suma cuatro puntos (para terminar con un total de ocho), esta combinación no clasifica al conjunto madrileño en todos los casos, ya que necesitaría la condición imprescindible de que el equipo portugués no haya ganado este miércoles al Liverpool en Anfield. En el resto de supuestos, el Atlético sí seguiría adelante en la máxima competición europea.

- Una victoria contra el Milan y una derrota en Oporto (7 puntos en seis jornadas):

Aunque gane este miércoles al Milan, si pierde en Oporto queda eliminado en todos los casos. Sería tercero de grupo, con lo que iría a la Liga Europa.

- Una derrota contra el Milan y una victoria en Oporto (7 puntos en seis jornadas):

Si el orden de su victoria es inverso (pierde frente al Milan pero gana en Oporto), el Atlético se clasifica siempre que el equipo luso no haya vencido antes al Liverpool. Si, por contra, el conjunto portugués triunfa este miércoles en Anfield y el bloque madrileño pierde a la vez con el Milan quedaría ya eliminado de la Liga de Campeones con una jornada de antelación.

- Dos empates contra el Milan y el Oporto (6 puntos en seis jornadas):

Aún no ganando ninguno de los dos encuentros que le quedan por disputar, el Atlético tendría alguna mínima opción de pasar de grupo, siempre que el Oporto pierda este miércoles en Anfield. Con ambos equipos equilibrados con seis puntos al final de la fase de grupos, empatados a todo en sus duelos entre sí, sería la diferencia general de goles la que clasificaría al equipo rojiblanco. En el caso de que el conjunto luso empate o gane al Liverpool, no le bastaría con dos igualadas al bloque de Diego Simeone.

- Un empate contra el Milan y una derrota en Oporto (5 puntos en seis jornadas):

El Atlético queda eliminado de la Liga de Campeones en todos los supuestos con esta combinación de marcadores, pero sigue adelante en la Liga Europa, porque sería tercero de grupo.

- Una derrota con el Milan y un empate en Oporto (5 puntos en seis jornadas):

El Atlético queda eliminado con esta secuencia de resultados. Incluso pone en peligro la Liga Europa, de la que quedaría fuera si el Milan fuera capaz de ganar al Liverpool en la última cita en San Siro.

- Dos derrotas contra el Milan y el Oporto (4 puntos en seis jornadas):

El Atlético se queda fuera de los octavos de final en las nueve combinaciones posibles de marcadores con dos derrotas suyas. En seis de ellas, incluso, también de la Liga Europa, porque sería último del grupo en el caso de que el Milan gane o empate con el Liverpool en campo 'rossonero'.

