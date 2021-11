Coronavirus.- Reabren los colegios en Corea del Sur a pesar del aumento de casos de coronavirus

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Los colegios han comenzado este lunes a reabrir sus puertas en Corea del Sur, donde el Gobierno ha comenzado a retirar las medidas de restricción impuestas por la pandemia de coronavirus a pesar de la posibilidad de que se produzca un nuevo rebrote debido al aumento de los contagios.



Si bien el país ha registrado en la última jornada 2.827 casos nuevos de COVID-19, una cifra por primera vez inferior a los 3.000 en un periodo de seis días, las autoridades sanitarias han achacado el descenso a la disminución de test a lo largo del fin de semana.



La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades del país ha indicado así que la cifra total de casos ronda los 418.000, según ha informado la agencia de noticias Yonhap. Estos datos, no obstante, superan el millar desde el pasado mes de julio.



Además, desde el domingo han muerto otras 24 personas, lo que sitúa el total en 3.298, una tasa de deceso del 0,79 por ciento. Por otra parte, los pacientes en estado crítico son ahora 515, una cifra que supera los 500 desde hace tres días.



A partir de este lunes, todos los colegios de educación primaria y secundaria a nivel nacional han comenzado a reabrir sus puertas en el marco de la nueva política del Gobierno, que busca "una convivencia con la COVID-19". La idea, según las autoridades, es devolver al país a una "normalidad" similar a la que había antes de la pandemia a medida que se aumenta la tasa de vacunación.



Las autoridades han estipulado que se permitirán las reuniones de hasta diez personas --ya sea vacunadas o no-- y han retirado las medidas de toque de queda para comercios, restaurantes, teatros y cines, si bien se mantendrá para los bares y clubes nocturnos-



No obstante, el presidente, Moon Jae In, expresó el domingo su preocupación por el repunte de los casos y el descenso en el número de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos del país asiático.



Actualmente se estima que cerca de un 85 por ciento de las camas reservadas para pacientes en estado crítico en los hospitales de Seúl, la capital, están ocupados. Las autoridades locales están trabajando para garantizar que otras 800 camas están disponibles.



En Corea del Sur han sido vacunadas con la primera dosis 42 millones de personas aproximadamente, un 82,3 por ciento de la población. Esta cifra disminuye hasta el 78,9 por ciento de vacunados con la pauta completa.