Ciencia.-Tostado y desmenuzado por su compañero estelar

Astrónomos han descubierto que una moribunda enana blanca aún tiene poder para someter a un objeto compañero con ráfagas de calor y radiación, junto a un implacable tirón gravitacional que lo desgarra.



La mayoría de las estrellas, incluido el Sol, se convertirán en "enanas blancas" después de que empiecen a quedarse sin combustible, se expandan y se enfríen hasta convertirse en gigantes rojas, y luego pierdan sus capas externas. Esta evolución deja una protuberancia estelar que se desvanece lentamente durante miles de millones de años.



Un equipo de científicos utilizó el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y el XMM-Newton de la ESA para investigar alguna actividad inusual de rayos X en tres estrellas enanas blancas. Por lo general, las enanas blancas emiten rayos X de baja energía, que los investigadores vieron en su muestra. Sin embargo, estas enanas blancas también tenían una emisión de rayos X sorprendentemente brillante a energías más altas.



Una de las enanas blancas se destacó entre este grupo. La enana blanca KPD 0005 + 5106 tenía una emisión de rayos X de alta energía que aumentaba y disminuía regularmente en brillo cada 4,7 horas. Este flujo y reflujo recurrente de rayos X indica que KPD 0005 + 5106 tiene un objeto en órbita a su alrededor, ya sea una estrella de muy baja masa o un planeta.



El material de la estrella o planeta de baja masa podría chocar contra los polos norte y sur de la enana blanca, creando un punto brillante de emisión de rayos X de alta energía. A medida que la enana blanca y su compañera orbitan alrededor de la otra, este punto caliente entra y sale de la vista, lo que hace que los rayos X de alta energía aumenten y disminuyan regularmente.



"No sabíamos que esta enana blanca tenía un compañero antes de ver los datos de rayos X", dijo en un comunicado You-Hua Chu del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Sinica (ASIAA) en Taiwán, quien dirigió el estudio. "Hemos buscado al compañero con telescopios de luz óptica pero no hemos visto nada, lo que significa que es una estrella muy tenue, una enana marrón o un planeta".



KPD 0005 + 5106, ubicada en nuestra galaxia a unos 1.300 años luz de la Tierra, es una de las estrellas enanas blancas más calientes conocidas, con una temperatura superficial de unos 200.000 grados Celsius. En comparación, la superficie del Sol está a unos 5.500 grados.



"Este objeto compañero está a unos 750.000 kilómetros de la enana blanca, a sólo una trigésima parte de la distancia de Mercurio al Sol", dijo el coautor Jesús Toala de la Universidad Nacional Autónoma de México. "Sea lo que sea este objeto, está recibiendo una explosión de calor".



Los investigadores analizaron lo que sucedería si este objeto fuera un planeta con la masa de Júpiter, una posibilidad que concuerda con los datos más fácilmente que una estrella tenue o una enana marrón. En sus modelos, la enana blanca llevaría material del planeta a la enana blanca, un proceso en el que el planeta solo podría sobrevivir durante unos cientos de millones de años antes de ser finalmente destruido. Este material robado se arremolina alrededor de la enana blanca, que brilla en rayos X que Chandra puede detectar.



"Esta es una desaparición lenta de este objeto que básicamente está siendo destrozado por constantes fuerzas gravitacionales", dijo Martín A. Guerrero, coautor del Instituto de Astrofísica de Andalucía. "Sería un lugar muy desagradable".



También se pensaba que las otras dos enanas blancas eran objetos solitarios, pero muestran una emisión de rayos X energética similar a la del KPD 0005 + 5106. Por analogía, esto sugiere que también pueden tener compañeros débiles, posiblemente planetas.



Un artículo que describe estos resultados apareció en The Astrophysical Journal.