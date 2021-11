Ciencia.-El telescopio Hubble recupera su instrumento más utilizado

02-11-2021 Telescopio espacial Hubble POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La NASA continúa devolviendo el telescopio espacial Hubble a las operaciones científicas normales, tras la recuperación del instrumento Wide Field Camera 3 este 21 de noviembre.



Esta cámara de gran angular será el segundo de los instrumentos del Hubble, después de la Advanced Camera for Surveys, en reanudar la ciencia después de suspender las observaciones de la nave espacial el 25 de octubre. La primera observación científica de la cámara de la Wide Field Camera desde la anomalía será el 23 de noviembre.



El equipo decidió restaurar este instrumento, el más utilizado de Hubble, que representa más de un tercio del tiempo de observación de la nave espacial. Los ingenieros también comenzaron a preparar cambios en los parámetros del instrumento, mientras probaban los cambios en simuladores terrestres, informa la NASA.



Estos cambios permitirían que los instrumentos manejen varios mensajes de sincronización perdidos mientras continúan funcionando normalmente si ocurren en el futuro.



Estos cambios se aplicarán primero a otro instrumento, el Cosmic Origins Spectrograph, para proteger aún más su sensible detector de ultravioleta lejano. El equipo tardará varias semanas en completar las pruebas y cargar los cambios en la nave espacial.



Aunque el equipo no ha identificado más pérdidas de mensajes desde que comenzó el monitoreo el 1 de noviembre, la NASA está tomando medidas adicionales para mantener el hardware seguro en caso de que el problema vuelva a ocurrir. La investigación continúa sobre la causa de los mensajes perdidos. Los instrumentos restantes del Hubble todavía están en modo seguro y el resto de la nave espacial continúa funcionando como se esperaba.